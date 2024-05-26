К примеру, в Франции, которая очень популярна среди африканских студентов из-за знания языка, доля выходцев из Африки – 23%, в Польше – 12%, а в США и России – 10%.

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Конечно, сегодня трудно уверенно говорить об увеличении количества иностранных студентов в высших учебных заведениях Украины, учитывая российскую агрессию. Однако последние опросы, проведены во время полномасштабного вторжения Украинским государственным центром международного образования, добавляют оптимизма. Ведь почти половина опрошенных иностранных студентов указала, что будут рекомендовать знакомым обучение в Украине даже несмотря на военное положение.

Почему их рекомендации так важны? В распространении информации о местах для образования за рубежом ключевую роль играют именно личные рекомендации. В том же опросе почти половина студентов из других стран указали, что выбрали Украину именно по рекомендациям знакомых, которые здесь учились.

Поэтому, создав максимально безопасные (насколько это возможно сейчас) условия для обучения иностранных студентов, мы можем усилить свою способность в борьбе за потенциальных студентов наших высших учебных заведений из-за рубежа. Одно из самых перспективных направлений привлечения иностранных студентов – страны Африки.

Большие перспективы

Стоит отметить, что сейчас внимание большинства мощных стран приковано к возможностям сотрудничества со странами африканского континента. Ведь там сейчас живет полтора миллиарда населения, из них 1,2 миллиарда – в странах, которые называют Подсахарской Африкой (к югу от Сахары). По прогнозу McKinsey Global Institute, это население удвоится к 2050 году.

Почти половина жителей Африки сейчас моложе 18 лет. То есть, это дети, которые потенциально в ближайшие годы могут стать студентами. В то же время только 9% подсахарского населения студенческого возраста получает высшее образование. Поэтому борьба мировых высших учебных заведений за студентов из Подсахарской Африки становится все более ожесточенной.

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Мало того, выходцы из Подсахарской Африки уже составляют значительную долю в спудейском обществе. Если средний показатель в мире среди молодежи, желающей учиться за рубежом, достигает 2,7%, то в странах Подсахарской Африки таких почти вдвое больше. Лидерами по количеству своих студентов в других странах мира является Нигерия, Камерун, Зимбабве, Гана и Кот-д'Ивуар.

Франция – лидер для африканских студентов

Наибольшее количество выходцев с африканского континента сегодня учится во Франции. Бесплатное образование и французский как язык обучения во многих странах Африки, привлекли во Францию 14% от всех африканских студентов, уехавших учиться в другие страны. Рост количества африканских студентов из Подсахарской Африки во Франции (+40% между 2016 и 2021 годами) – вдвое быстрее, чем в других регионах. Наибольший прирост студентов во Францию – из Бенина, Того, Сенегала.

Африканские студенты в США

О существенном увеличении студентов из Африки отчитываются и высшие учебные заведения США. В прошлом учебном году зафиксировали выходцев из Африки на 12% больше, чем в предыдущем году. Это самый быстрый темп роста за последние 40 лет.

Увеличение количества африканских студентов в США свидетельствует о том, что появился большой слой платежеспособных студентов. Ведь если во Франции образование для иностранцев бесплатное, то американское высшее образование сейчас является самым дорогим в мире. Иностранному студенту оно будет стоить около 25 тысячи долларов в год, и это без расходов на проживание.

Примечательно, что в прошлом году в список 25 стран, откуда происходит наибольшее количество иностранных студентов в США, впервые за последние 20 лет вошло аж две подсахарские страны – к Нигерии добавилась еще и Гана.

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Новые страны для обучения

За последние годы Подсахарская Африка показывает самые высокие темпы роста количества студентов среди всех регионов мира, увеличив количество студентов за год на 18%. Такой повышенный спрос на обучение за рубежом привел к появлению новых стран, где учатся подсахарские студенты:

Канады,

Марокко,

Турции,

Германии,

Португалии.

В Канаде и Марокко количество африканских студентов резко возросло: +67% и +61% соответственно за 5 лет. Турция увеличила количество подсахарских студентов почти втрое и имеет наибольший рост: +183% за 5 лет.

Мы собрали доступные данные о количестве студентов из Подсахарской Африки в других странах по состоянию на 2020 год и сравнили с данными по Украине. Конечно, конкурировать с США или Францией мы еще не можем, но позиция Украины достаточно обнадеживающая.

Какие показатели в Украине

В период до полномасштабного вторжения Украина вполне вписывалась в мировой тренд по привлечению к обучению африканских студентов. За период с 2018 до 2022 года количество студентов из Африки в наших ЗВО увеличилось на 44%

Эти цифры выглядят просто фантастическими, если заметить, что за годы независимости Украина имела всего 10 посольств на африканском континенте – только в каждой шестой стране континента. Поэтому не удивляет, что последние 7 лет остается неизменным список из 10 стран, из которых приезжает в Украину наибольшее количество африканских студентов.

Африканский континент до сих пор был недооценен украинской дипломатией. Однако "образовательная дипломатия" набирала обороты: на обучение в Украину приезжали граждане практически из каждой страны Африки – из 51 (всего на континенте расположено 59 стран).

Украинская политика в отношении Африки

С начала войны количество африканских студентов в Украине уменьшилось в пять раз. Однако есть основания считать, что эту ситуацию можно исправить. В частности, благодаря мощным дипломатическим усилиям, которые Украина прилагает с начала полномасштабной войны.

В 2022 году Украина начала новую политику в отношении стран Африки, которую министр иностранных дел Дмитрий Кулеба называет украинско-африканским ренессансом.

Украине очень нужны понимание и поддержка от стран Африки. Ведь эти страны составляют почти треть всех участников ООН и их мнение существенно влияет на результаты голосования по принципиальным для Украины вопросам, в частности, российской агрессии.

Украина утвердила Стратегию развития отношений с государствами Африки и уже начала эту стратегию воплощать. Президент Владимир Зеленский провел разговоры с африканскими лидерами, половина из которых – впервые в истории двусторонних отношений (Гана, Гвинея-Бисау, ДРК, Замбия, Кот-д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Нигер, Ботсвана). В октябре 2022 года состоялось первое в истории украинской дипломатии африканское турне министра иностранных дел Украины, охватившее Сенегал, Кот-д'Ивуар, Гану и Кению.

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Замечу, что мировые учебные заведения отмечают резкий рост количества иностранных студентов, выходцев из Ганы (+62%), и из Кот-д'Ивуара (+87%) за последние 5 лет. Тогда как в Украине количество студентов из этих стран постепенно уменьшалось даже до полномасштабного вторжения.

В конце прошлого года Украина открыла свое посольство в Гане, а недавно – в Кот-д'Ивуаре. Поэтому есть основания полагать, что укрепление дипломатических связей увеличит интерес молодежи из этих стран к обучению в Украине.

Правительство Украины анонсировало открытие всего 10 новых посольств на африканском континенте. Это должно стать шагом к большему распространению информации о возможностях украинского высшего образования и направлению большего количества студентов в украинские ЗВО.

Во время военного положения Украина не потеряла преимущества своего высшего образования, которые так привлекали молодежь Африки накануне полномасштабного вторжения: это качественное образование, умеренная цена, обучение в европейской стране. Украинские ЗВО могут качественно обучать онлайн, многие из них уже создали базы в более безопасных городах для обучения по тем специальностям, где невозможно дистанционное образование. Образовательные возможности сотрудничества Украины с Африкой не менее важны, чем экономические или политические проекты. Ведь с каждым африканским студентом, который учился в Украине, мы получим надежного сторонника, амбассадора украинских интересов на африканском континенте.