С выгодами у россиян становится все хуже и хуже. Поскольку официальная статистика агрессора далека от реальности так же как и российские власти, то мы смотрим на события, которые показывают реальную ситуацию в экономике.

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Что происходит в российской экономике

1. Центральный банк России сохранил учетную ставку 16% (в Украине уже 13,5%). Это ставка по которой Центробанк рефинансирует коммерческие банки. Сегодня коммерческие кредиты в России стартуют от 17,2%, частные займы – от 21%. Это не стимулирует инвестиционную активность в реальном секторе, если не сказать наоборот.

2. При этом Банк России в июне будет рассматривать вариант повышения ставки, а значит деньги для экономики будут еще дороже.

3. В 2023 году общий объем экспорта России сократился на 28,3% – до 425,1 миллиарда долларов.

4. Дефицит бюджета россиян растет. За первые 2 месяца 2024 года государство-агрессор исчерпало объем всего дефицита, который был заложен в бюджет-2024. Дальнейший рост дефицита неизбежен и будет покрываться или изъятием ресурсов из Фонда национального благосостояния, или займами у Центробанка, а значит – новая эмиссия, рост инфляции и рост ставок.

5. В начале 2022 года Фонд национального благосостояния России имел 210 миллиардов долларов, к январю 2024 года его резервы сократились до 130 миллиардов долларов. Уже изымают.

6. На фоне ударов по НПЗ в России возник дефицит топлива. Издание Bloomberg пишет, что Украина вывела из строя почти 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. На фоне атак по НПЗ уже в марте цены на топливо выросли на 20 – 30%. Кроме того, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка, Россия вынуждена была остановить экспорт.

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7. В дополнение к этому Россия также потеряла миллион тонн экспорта нефтепродуктов после ударов Украины по крупнейшим НПЗ.

8. Десятки российских танкеров простаивают уже через несколько месяцев после введения санкций США. Это демонстрирует способность Штатов нарушить цепочку поставок нефти Россией.

С октября 40 судов, участвующих в торговле российской нефтью, были добавлены в список объектов Минфина США. Причина – нарушение ценового лимита, призванного ограничить Кремлю доступ к нефтедолларам.

9. Россия начала продавать на 30% меньше газа.

10. В результате доходы бюджета России от нефти и газа в 2023 году упали на 23,9% – до 8,82 триллиона рублей (по сравнению с 2022 годом).

11. Газпром, когда-то крупнейшая компания России, понесла рекордные убытки за 25 лет В 2023 году доходы "Газпрома" упали примерно на 30%, что привело к годовому чистому убытку в 6,9 миллиарда долларов.

12. Сенат США одобрил запрет поставок обогащенного урана из России.

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13. "Дочка" "Росатома" предупредила о форс-мажоре из-за запрета поставок урана в США.

14. ЕС исключил российский газ и сжиженный природный газ из совместных закупок. Россия и Беларусь не будут допущены к участию в механизме совместных закупок газа странами блока ЕС.

15. Международные санкции заставили Турцию на треть сократить объем экспортного потока в Россию. Некоторые товары использовались для войны с Украиной – в частности, электродвигатели, микросхемы и детали машин.

16. В первом квартале 2024 года чистый отток капитала из России увеличился до 28 миллиардов долларов. За тот же период прошлого года отток составлял 16 миллиардов. Главная причина такой тенденции – сложности с получением (в частности задержка) экспортной валютной выручки.

17. Россия страдает от острой нехватки рабочей силы, что привело к росту заработной платы и инфляции. Чтобы противодействовать нехватке рабочей силы, Москва начала активно использовать труд заключенных.

18. Британская разведка заявляет, что у России проблемы из-за дефицита рабочей силы. Государству-агрессору не хватает 4,8 миллиона работников. В частности, российская транспортно-логистическая отрасль не смогла заполнить 25% вакансий водителей грузовиков в прошлом году.

19. Россия планирует ввести принудительную трудовую мобилизацию.

20. Иностранные инвесторы изъяли из России около 250 миллиардов долларов прямых инвестиций, что составляет почти половину довоенных запасов.

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21. Китайские банки начали блокировать платежи из России в юанях.

22. В России почти на 60% увеличилось количество обанкротившихся компаний по сравнению с прошлым годом.

23. В России зафиксирован пятикратный рост числа банкротств физлиц. Половина всех банкротов в России в этом году – это пенсионеры.

24. Аналитики ожидают падения выдач ипотеки на 30 – 40% в 2024 году. Основные причины – в трансформации льготных программ и усилении регулирования. Напомню, что льготная ипотека и стимулирование строительного рынка были ключевым драйвером российской экономики в последние годы.

25. В 2024 году в России ожидается большой неурожай зерновых.

Не забывайте старую поговорку: "Чем больше шкаф, тем громче падает".