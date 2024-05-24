З вигодами у росіян стає все гірше та гірше. Оскільки офіційна статистика агресора далека від реальності так само як і російська влада, то ми дивимося на події, які показують реальну ситуацію в економіці.

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Що відбувається в російській економіці

1. Центральний банк Росії зберіг облікову ставку 16% (в Україні вже 13,5%). Це ставка за якою Центробанк рефінансує комерційні банки. Сьогодні комерційні кредити в Росії стартують від 17,2% Приватні позики – від 21%. Це не стимулює інвестиційну активність у реальному секторі, якщо не сказати навпаки.

2. При цьому Банк Росії в червні розглядатиме варіант підвищення ставки, а значить гроші для економіки будуть ще дорожчими.

3. У 2023 році загальний обсяг експорту Росії скоротився на 28,3% – до 425,1 мільярда доларів.

4. Дефіцит бюджету росіян зростає. За перші 2 місяці 2024 року держава-агресорка вичерпала обсяг всього дефіциту, який був закладений у бюджет-2024. Подальше зростання дефіциту неминуче і покриватиметься або вилученням ресурсів з Фонду національного добробуту, або позиками у Центробанку, а значить – нова емісія, зростання інфляції та зростання ставок.

5. На початку 2022 року Фонд національного добробуту Росії мав 210 мільярдів доларів, до січня 2024 року його резерви скоротилися до 130 мільярдів доларів. Вже вилучають.

6. На тлі ударів по НПЗ у Росії виник дефіцит палива. Видання Bloomberg пише, що Україна вивела з ладу майже 14% нафтопереробних потужностей Росії. На тлі атак по НПЗ вже у березні ціни на пальне зросли на 20 – 30%. Крім того, щоб задовольнити потреби внутрішнього ринку, Росія змушена була зупинити експорт.

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7. На додаток до цього Росія також втратила мільйон тонн експорту нафтопродуктів після ударів України по найбільших НПЗ.

8. Десятки російських танкерів простоюють вже за кілька місяців після введення санкцій США. Це демонструє здатність Штатів порушити ланцюжок постачання нафти Росією.

З жовтня 40 суден, які беруть участь у торгівлі російською нафтою, були додані до списку об'єктів Мінфіну США. Причина – порушення цінового ліміту, покликаного обмежити Кремлю доступ до нафтодоларів.

9. Росія почала продавати на 30% менше газу.

10. Як наслідок доходи бюджету Росії від нафти і газу у 2023 році впали на 23,9% – до 8,82 трильйона рублів (у порівнянні з 2022 роком).

11. Газпром, колись найбільша компанія Росії, зазнала рекордних збитків за 25 років У 2023 році доходи "Газпрому" впали приблизно на 30%, що призвело до річного чистого збитку у 6,9 мільярда доларів.

12. Сенат США схвалив заборону постачання збагаченого урану з Росії.

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13. "Дочка" "Росатому" попередила про форс-мажор через заборону постачання урану до США.

14. ЄС виключив російський газ та скраплений природний газ із спільних закупівель. Росія та Білорусь не будуть допущені до участі у механізмі спільних закупівель газу країнами блоку ЄС.

15. Міжнародні санкції змусили Туреччину на третину скоротити обсяг експортного потоку до Росії. Деякі товари використовувалися для війни з Україною – зокрема, електродвигуни, мікросхеми та деталі машин.

16. У першому кварталі 2024 року чистий відтік капіталу з Росії збільшився до 28 мільярда доларів. За той же період минулого року відтік становив 16 мільярдів. Головна причина такої тенденції – складнощі з отриманням (зокрема затримка) експортного валютного виторгу.

17. Росія страждає від гострої нестачі робочої сили, що призвело до зростання заробітної плати та інфляції. Щоб протидіяти нестачі робочої сили, Москва почала активно використовувати працю ув'язнених.

18. Британська розвідка заявляє, що у Росії проблеми через дефіцит робочої сили. Державі-агресорці не вистачає 4,8 мільйона працівників. Зокрема, російська транспортно-логістична галузь не спромоглася заповнити 25% вакансій водіїв вантажівок минулого року.

19. Росія планує запровадити примусову трудову мобілізацію.

20. Іноземні інвестори вилучили з Росії близько 250 мільярдів доларів прямих інвестицій, що становить майже половину довоєнних запасів.

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21. Китайські банки почали блокувати платежі з Росії в юанях.

22. У Росії майже на 60% збільшилася кількість збанкрутілих компаній порівняно з минулим роком.

23. У Росії зафіксовано п'ятикратне зростання числа банкрутств фізосіб. Половина всіх банкрутів у Росії цього року – це пенсіонери.

24. Аналітики чекають на падіння видач іпотеки на 30 – 40% у 2024 році. Основні причини – у трансформації пільгових програм та посиленні регулювання. Нагадаю, що пільгова іпотека та стимулювання будівельного ринку були ключовим драйвером російської економіки останніми роками.

25. У 2024 році в Росії очікується великий неврожай зернових.

Не забувайте стару приказку: "Чим більша шафа, тим голосніше падає".