Відносини з нуля

Після визнання Бразилією незалежності України 26 грудня 1991 року, попри значну українську діаспору та зв'язки з СРСР, відносини між державами довелося розбудовувати з нуля.

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При цьому інтерес до співпраці був достатньо низьким в обох країнах, хоча Україна підтримувала прагнення Бразилії, зокрема в контексті реформування Ради Безпеки ООН. Натомість Росія розбудовувала економічні відносини з Бразилією, які супроводжувалися політичним зближенням під соусом "протидії гегемонії Заходу та солідарності з так званим Глобальним Півднем".

Після початку повномасштабного вторгнення Росія активізувала торгівлю з Бразилією, розширивши арсенал товарів з добрив на окремі продукти перероблювання енергоносіїв. Безпрецедентно вона почала інвестувати всередині держави, що означало створення нових робочих місць та збільшення надходжень до бюджету, яких потребує чинна влада для реалізації численних соціальних програм.

Фактично, якщо на початку 90-х відносини між Україною та Бразилією слід було розбудовувати "з нуля", то нині ми стартуємо "з від'ємних показників". Водночас, що економічної, що дипломатичної потуги для зміни зовнішньополітичної лінії Бразилії в України недостатньо.

Подвійні стандарти

Бразилія претендує на роль нейтральної держави. Вона закликає Україну та Росію до мирних переговорів та дипломатичного врегулювання конфлікту, виступає проти санкцій та поставок зброї, наполягає на тому, що Росія не може програти у розв'язаній нею ж самою війні. Бразилія наголошує, що система ООН стала заполітизованою та прагне "почути" обидві сторони, попри те, що міжнародні організації десятки разів запитували в Росії її думку щодо подій, які вони документують, і майже ніколи не отримували відповідь.

При цьому президент Лула да Сілва відкрито звинуватив Ізраїль у вчиненні геноциду у Секторі Гази, порівнюючи дії ізраїльської армії з діями Адольфа Гітлера під час Голокосту. У Раді Безпеки Бразилія скликала спеціальні засідання для обговорення ситуації в Палестині та активно просувала ініціативи, зокрема, резолюції на її підтримку.

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Наголошуючи на тому, що Бразилія "не порівнює людські страждання", вона відкрито вказує на те, що різні конфлікти потребують різної реакції, а, відтак, позірна нейтральність стає схожою на сліпоту та відстоювання власних геополітичних інтересів.

У випадку з Палестиною – це підтримка арабських держав, ПАР та її сателітів.

Щодо російської агресії – це вагомий економічний чинник та небажання втратити колись впливового союзника.

Держава можливостей

Та чи варта Бразилія ресурсів, які можуть бути інвестовані Україною та українцями задля зближення? З високою ймовірністю – так. Бразилія залишається потужною силою, яка досі до кінця не проявила себе на міжнародному рівні.

Попри заяви щодо необхідності відновити позиції міжнародного права в регулюванні відносин між державами, останні реальні досягнення Бразилії у цій сфері датуються початком XX століття, коли вона палко відстоювала принцип суверенної рівності. Гучні слова про захист прав людини з вуст політиків не завершуються жодними конкретними ініціативами в ООН чи деінде, за винятком окремих кроків в контексті арабо-ізраїльського конфлікту.

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Тож потенційно Бразилія зацікавлена відіграти одну з головних ролей у врегулюванні збройного конфлікту, спровокованого російською агресією в Україні. Але вона не готова ризикувати. Маючи ілюзію, породжену російською пропагандою, вона переконана, що саме Росія виграє війну, тому хоче бути на стороні "переможця".

Цікаво, що бразильці вбачають у мирній угоді відправну точку для всіх інших процесів, зокрема, гуманітарних. У той час, як для розбудови співпраці України та Росії через посередника-гаранта слід обирати точкові питання й спостерігати, чи готова Росія дотримуватися хоча б якихось взятих на себе зобов’язань.

Такими сферами на сьогодні є глобальна продовольча безпека в контексті прагнень Бразилії побороти голод, протидія наслідкам екологічних лих, документування й переслідування відповідних злочинів, захист прав дитини, зокрема постраждалої від насильства в ході збройного конфлікту.

Саме сприяння в поверненні депортованих українських дітей може стати зірковим часом для Бразилії. Україні варто використати прийнятність цієї держави для Росії та потужні позиції Ватикану в державі, щоб полегшити долю маленьких українців. Крім того, посилаючись на задекларовану відданість Бразилії міжнародному праву, слід просувати укладення саме юридично обов'язкової угоди про повернення депортованих українських дітей на основі прозорого механізму, який відповідає найкращим інтересам дитини та може пришвидшити динаміку повернення.

Варто наголошувати, що ініціативи для українських дітей можуть і мають бути адаптовані для всіх інших дітей, які сьогодні страждають від війни. Це вимагатиме від Бразилії конкретних дій вже на рівні ООН та на рівні МКС.

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Залучення Бразилії в процес повернення українських дітей – це спосіб підняти видимість злочину депортації та примусового переміщення в цій країні. Безсумнівно, увага суспільства та медіа до проблеми спонукає до рішучішої позиції і в контексті потенційного затримання та екстрадиції Путіна, якщо він наважиться відвідати саміт G20 у Ріо в листопаді 2024 року. Водночас це стане потужним сигналом для Росії навіть не розглядати опції візиту на найвищому рівні, та продовжить часткову ізоляцію Путіна серед колись дружніх держав.

Рішучіша позиція Бразилії матиме демонстративний ефект для інших країн Глобального Півдня – результат, за який Україні слід поборотися.

Нейтральна з бенефітами

У зовнішній політиці Бразилія керується виключно власними інтересами, які найчастіше мають приховану економічну складову. Вона вміє розтлумачувати свої дії крізь призму високих ідеалів, зокрема міжнародного права, захисту прав людини чи протидії гегемонії Заходу. Бразилія хоче бути в центрі міжнародних подій та привертати до себе увагу, подекуди проявляючи "заздрість" до тих, хто претендує на її місце.

Відтак, озвучені після переговорів у Досі щодо повернення українських дітей наміри Катару використати цей контакт між Україною та Росією для розбудови миру – відправна точка, щоб зацікавити Бразилію самій стати миротворцем століття.