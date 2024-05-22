Навіть найсильніші армії зазнавали поразок

Розуміння перемоги потрібно Силам оборони, дипломатам, військово-промисловому комплексу та всім іншим причетним до війни, щоб побудувати стратегію перемоги.

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Без розуміння мети неможливо побудувати стратегію. Без стратегії неможливо досягти перемоги. Найсильніші армії, не маючи стратегії, зазнавали поразок від слабких супротивників, як США у В'єтнамі, Іраку й Афганістані. Ще древні китайці казали, що тактика без стратегії – метушня перед поразкою (вислів приписують Сунь Цзи).

Розуміння перемоги потрібно також українському суспільству, щоб не відчувати себе загнаним у глухий кут. Якщо суспільство відчуватиме себе загнаним у глухий кут, воно здасться навіть в умовах хороших новин з фронту.

Саме цього прагнуть росіяни, саме в цьому полягає сьогодні їхня стратегія. Зробити так, щоб суспільство втратило орієнтири, за що воно воює, – це ключова частина російської воєнної доктрини. Знов-таки, ідея не нова, їй 2,5 тисячі років.

Світу потрібне розуміння, якою буде перемога України

Розуміння нашої перемоги потрібне західним союзникам, щоб вони нас підтримували. Сьогодні вони бояться нашої перемоги, бо вона несе невизначеність. Нам потрібно перетворити невизначеність на визначеність, щоб отримати підтримку, достатню для перемоги. Ми не зможемо пояснити сутність нашої перемоги союзникам, якщо не розуміємо її самі.

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Розуміння нашої перемоги потрібно тим, хто не є нашим союзником, але й не є нашим ворогом – а це переважна частина планети. Вони не розуміють нашої війни, бо не розуміють загальної картини, а образ перемоги таку картину сформує. Тоді ми матимемо шанс отримати підтримку з неочікуваного боку, а наш ворог такого шансу не матиме.

Найгірше, що ми можемо зробити, – тонути у невизначеності й сумнівах.