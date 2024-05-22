Даже самые сильные армии терпели поражения

Понимание победы нужно Силам обороны, дипломатам, военно-промышленному комплексу и всем другим причастным к войне, чтобы построить стратегию победы.

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Без понимания цели невозможно построить стратегию. Без стратегии невозможно достичь победы. Сильнейшие армии, не имея стратегии, терпели поражения от слабых противников, как США во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Еще древние китайцы говорили, что тактика без стратегии – суета перед поражением (выражение приписывают Сунь Цзы).

Понимание победы нужно также украинскому обществу, чтобы не чувствовать себя загнанным в тупик. Если общество будет чувствовать себя загнанным в тупик, оно сдастся даже в условиях хороших новостей с фронта.

Именно к этому стремятся россияне, именно в этом заключается сегодня их стратегия. Сделать так, чтобы общество потеряло ориентиры, за что оно воюет, – это ключевая часть российской военной доктрины. Опять-таки, идея не новая, ей 2,5 тысячи лет.

Миру нужно понимание, какой будет победа Украины

Понимание нашей победы нужно западным союзникам, чтобы они нас поддерживали. Сегодня они боятся нашей победы, потому что она несет неопределенность. Нам нужно превратить неопределенность в определенность, чтобы получить поддержку, достаточную для победы. Мы не сможем объяснить сущность нашей победы союзникам, если не понимаем ее сами.

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Понимание нашей победы нужно тем, кто не является нашим союзником, но и не является нашим врагом – а это большая часть планеты. Они не понимают нашей войны, потому что не понимают общей картины, а образ победы такую картину сформирует. Тогда мы будем иметь шанс получить поддержку с неожиданной стороны, а наш враг такого шанса не будет иметь.

Худшее, что мы можем сделать, – тонуть в неопределенности и сомнениях.