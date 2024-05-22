Мобилизация – проблема для бизнеса, но есть одно "но"

Является ли мобилизация проблемой для бизнеса? Да, конечно. Для бизнеса нехватка рабочей силы – это ключевая проблема наряду с безопасностью. Значительно опережая наше любимое верховенство права, а точнее его отсутствие, и коррупцию. Проблема депопуляции и нехватки рабочей силы была актуальна даже до полномасштабного вторжения, а во время войны значительно усилилась. Конечно, это будет проблемой после. Поэтому уже сейчас стоит разрабатывать стратегию по привлечению мигрантов.

Читайте также Риск не удержать: что не так с конфискованными российскими активами

Но ключевой вопрос – и что? Какой вариант может предложить бизнес? Причем тот бизнес, который не может претендовать на экономическое бронирование и вряд ли как представитель сферы услуг платит много налогов. Итак, какая альтернатива мобилизации? Капитуляция?

Что можно сделать, чтобы решить ключевую проблему нехватки рабочей силы – нехватка людей в армии? Если кто-то знает альтернативные методы решения, то пусть скажет. Потому что до сих пор в истории человечества никто не придумал ничего лучше мобилизации. Причем мобилизацию принудительную, потому что добровольцы закончились. Они всегда заканчиваются раньше, чем война.

Даже если вы думаете, что украинской власти давно пора пойти на переговоры, это не отменяет мобилизацию. За стол переговоров можно садиться только с сильной позицией. Владимир Путин, если будет видеть, что в украинской армии никого нет, вряд ли даже подумает договариваться. Поэтому переговоры не отменяют мобилизацию.

Является ли мобилизация действительно проблемой для бизнеса? Конечно, да. Но есть одно "но".

Сейчас в Украине на рынке труда есть примерно 13 – 14 миллионов человек. Государство должно мобилизовать в этом году от силы 300 тысяч человек. Если мы возьмем в руки калькулятор, то увидим, что это составляет 2 – 3% от имеющейся рабочей силы. Да, это при наличии на рынке нехватки рабочей силы уже сегодня. Но все равно, можно ли драматично заламывать руки и говорить, что точно некому будет работать в экономике при выпадении 2 – 3% рабочей силы? Вряд ли.

По нашим оценкам, мобилизация ударит по экономике. Она приведет к уменьшению прироста ВВП в этом году. Вместо роста, например, в 4,5%, мы получим рост в 4%. Но обращаю внимание – мы говорим о росте экономики во время войны.

Важно Осознайте, в чью игру вы играете: почему не стоит сейчас говорить о выборах

Не стоит, наверное, вспоминать, что будет с экономикой без армии? Не стоит напоминать, что произошло с ВВП Мариуполя. Не стоит вспоминать, что текущая ситуация является просто экономическим чудом, когда во время войны самая большая угроза для некоторых видов бизнеса – ухудшение качества услуг, когда придется опуститься до средне европейского уровня. Не к продуктовым карточкам, не к инфляции в 1000%, а к более долгому ожиданию латте на кокосовом молоке.

Альтернатива – путинская оккупация

Проблемой является не так мобилизация, как ужасная коммуникация мобилизации, начавшаяся еще с декабря прошлого года. Это останется на совести политиков. Действительно, чтобы мобилизовать 300 тысяч, напугали несколько миллионов, которые теперь не выходят из дома и не хотят официально устраиваться на работу.

То есть пиар эффект от мобилизации для бизнеса гораздо страшнее реального эффекта. Это надо понимать.

Можно ли было делать иначе? Коммуникацию – да. Саму мобилизацию – вряд ли. Ведь все эти истории с бусами, с тем, что людей задерживают на улице, – это ответ на слабую институциональную способность государства. Государства, которое не знает, сколько имеет граждан и где может их найти. Государства, что не учитывает кучу бизнесов, где люди работают в серую.

Рекомендуем Май – адский месяц для российской армии

Этого не изменить прямо сейчас, во время войны. А приходить только к "белому бизнесу" было бы как раз несправедливо, хоть и проще всего. И "белый бизнес" страдает больше всего, потому что ему надо нанимать людей официально, сразу "засвечивая" их в соответствующих органах. Поэтому понятно, когда то же ТЦК пытается идти по пути наименьшего сопротивления и идет к тому самому "белому бизнесу" чаще, чем ищет людей, которые нигде не светятся. Тем более, что общество как раз болезненно реагирует на то, когда ТЦК работает с людьми из "серой зоны", применяя методы "бусика" и полицейских рейдов.

Но государство такое, какое есть. Со всеми недостатками. Но это наше государство. Его слабости – это наши слабости. Альтернативой является только путинская оккупация, что будет для бизнеса гораздо худшим явлением, чем мобилизация.