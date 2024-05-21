Первый месяц, который сведет врага в минус

Очевидно, что в этом месяце вражеское войско будет иметь абсолютный рекорд по потерям личного состава, который превысит 30 тысяч или среднестатистический месячный мобилизационный потенциал россиян.

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Видимо, май может стать первым месяцем, в течение которого компенсация потерь по подразделениям не будет выведена в ноль, не говоря уже в плюс, а впервые за долгое время уйдет в минус.

Очень близок абсолютный рекорд по потерям артиллерии. Это обусловлено поступлениями боеприпасов и интенсификацией контрбатарейной борьбы.

Хотя с нашей стороны проблем продолжает хватать, как с недостаточным количеством средств поражения, так и пока неполным и непропорциональным обеспечением подразделений БК, что обусловлено медленными поставками.

Вполне вероятно, что в этом месяце будет установлен рекорд и по уничтожению автомобильного транспорта, который частично или полностью в российских подразделениях начал заменять ББМ, а потому и чаще изнашиваться.

Собственно, май предвещает быть весьма результативным. Это первый месяц, который действительно сможет свести россиян в минус по многим показателям компенсации потерь, а не только по показателю личного состава.