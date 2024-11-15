Флаг на самом деле был установлен недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость, заявления о входе ДРГ в Гремяч ложные. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ГПСУ Андрея Демченко УП.

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Как все было на самом деле

Вражеские СМИ сообщили о том, что оккупанты перешли границу с Черниговской областью и установили российский флаг на мосту через реку Судость вблизи села Гремяч. ГПСУ объяснила, что диверсанты не переходили мост и не заходили в деревню.

Сегодня украинские защитники на Черниговщине обнаружили российский триколор, который был установлен недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость. Заявление российских пропагандистов, что ДРГ зашла в Гремяч, не соответствует действительности. Мост, возле которого диверсанты противника установили свою тряпку, они не переходили,

– заявил Демченко.

По его словам, территория, где это произошло, фактически отрезана реками, а в населенных пунктах, которые находятся между реками и границей, никто не проживает. Более того, из-за постоянного подтопления той территории там невозможно обустраивать надлежащие фортификационные укрепления.

Однако, как отмечают в Госпогранслужбе, это направление полностью контролируется Вооруженными силами Украины. Там привлечены необходимые дополнительные средства от подразделений Сил обороны, которые расположены на максимально выгодных позициях, чтобы держать оборону.

Кстати, на днях в Купянск Харьковской области прорывались российские диверсионно-разведывательные группы на десятках единиц техники. Это, как рассказали в областной военной администрации, первая масштабная попытка штурма за последнее время. Сейчас идет зачистка.