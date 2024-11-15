Прапор насправді був встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судость, заяви про вхід ДРГ в Грем'яч неправдиві. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника ДПСУ Андрія Демченка УП.

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Як усе було насправді

Ворожі ЗМІ повідомили про те, що окупанти перейшли кордон із Чернігівською областю і встановили російський прапор на мосту через річку Судость поблизу села Грем'яч. ДПСУ пояснила, що диверсанти не переходили міст і не заходили в село.

Сьогодні українські захисники на Чернігівщині виявили російський триколор, який був встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судость. Заява російських пропагандистів, що ДРГ зайшла в Грем`яч не відповідає дійсності. Міст, біля якого диверсанти противника встановили свою ганчірку, вони не переходили,

– заявив Демченко.

За його словами, територія, де це сталося, фактично відрізана річками, а в населених пунктах, які знаходяться між річками й кордоном, ніхто не проживає. Ба більше, через постійне підтоплення тієї території там неможливо облаштовувати належні фортифікаційні укріплення.

Однак, як наголошують у Держприкордонслужбі, цей напрямок повністю контролюють Збройні Сили України. Наразі там залучені необхідні додаткові засоби від підрозділів Сил оборони, які розташовані на максимально вигідних позиціях, аби тримати оборону.

До речі, днями в Куп'янськ Харківської області проривалися російські диверсійно-розвідувальні групи на десятках одиниць техніки. Це, як розповіли в обласній військовій адміністрації, перша масштабна спроба штурму за останній час. Наразі триває зачистка.