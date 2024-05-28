Призыв, а не констатация

Депутаты призвали немецких коллег увеличить военную помощь Украине. Альтернативой этого они назвали возможность серьезной проблемной ситуации на фронте в Украине, которая приведет к решению о введении войск Польши и стран Балтии на украинскую территорию.

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Эта дискуссия снова напомнила о словах президента Франции Эммануэля Макрона. Он также говорил, что войска Франции могут оказаться в Украине, если произойдет прорыв российских войск, который будет угрожать украинской государственности, и Киев будет просить о помощи. Однако в заявлениях балтийских депутатов еще больше неизвестно, чем в словах Макрона.

Макрон является главой ядерной державы, которая не имеет общих границ с Россией. Зато такие границы есть и в Эстонии, и в Латвии, и в Литве. Войска балтийских стран могут попасть в Украину только из Польши. Это означает, что нужна координация действий между правительствами Польши и стран Балтии, если будет принято решение об участии их войск в войне.

Вместе с этим существует серьезная опасность, что если войска балтийских стран войдут в Украину во время, когда государство-агрессор будет осуществлять стратегический прорыв, войска России могут попасть на территорию балтийских стран в ответ на то, что Россия будет называть "агрессией, направленной против ее государственных интересов".

Так мы увидим расширение фронта российско-украинской войны и тот хаос, который, по словам журналистов издания, является самым большим ужасом немецкого канцлера Олафа Шольца, которому были адресованы слова депутатов, и президента США Джо Байдена. Ведь тогда конфликт, в котором сегодня страны НАТО только помогают Украине, станет прямым столкновением между Россией и НАТО. США и другим странам придется решать вопрос защиты Польши, Эстонии, Литвы и Латвии от возможных агрессивных действий России, если та решит ответить на ввод войск в Украину.

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В балтийских столицах это также прекрасно понимают. Поэтому слова депутатов можно воспринимать больше как призыв к западным лидерам не допустить негативного сценария в Украине. Это важнейшая задача для тех, кто сегодня помогает Украине.

Два противоположных вывода

Есть еще один важный момент, который надо учитывать, когда мы говорим о дискуссии балтийских и немецких депутатов на конференции. Предупреждения балтийских стран могут восприниматься в Вашингтоне или Берлине совсем не так, как этого ожидают в Риге, Вильнюсе, Таллинне или Варшаве.

Становится очевидным, что война между Украиной и Россией может привести к фатальным результатам для безопасности Запада и действительно перерасти в третью мировую войну с непредсказуемыми последствиями. Из этой ситуации можно сделать два противоположных вывода:

действительно увеличить помощь Украине и позволить ВСУ наносить удары западным оружием по объектам на территории России. Это позволит уменьшить военный потенциал России, поставить под сомнение безопасность НПЗ России, нанести ущерб ВПК и экономике, заставить Путина задуматься о необходимости прекращения войны;

добиваться перемирия в войне с Россией и Украиной по "китайскому плану", так называемой "охлажденной ситуацией", которая не может привести к тому, что войска других стран окажутся в Украине и создадут риск между ядерными державами.

Возникает вопрос – какая опция победит в следующие непростые месяцы? Опция управляемой эскалации, которая должна заставить Кремль отказаться от военных действий в Украине, или опция охлаждения ситуации в тесном сотрудничестве с Китаем и другими союзниками Москвы. Очевидно, что предупреждения стран Балтии только обостряют необходимость делать этот непростой и важный для Украины выбор.