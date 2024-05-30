Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх. Водночас є занепокоєння щодо Золочівського напрямку, де Росія може активізувати свої дії й посилити штурми.

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Повх наголосив, що у Вовчанську тривають вуличні бої. Втім, попри складну ситуацію, Сили оборони контролюють 70% міста.

Збройні сили України зараз контролюють більшу частину міста. Можемо зараз говорити про 70% контролю над містом. Тривають вуличні бої,

– заявив Повх.

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