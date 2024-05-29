Щоб утримувати наступальний темп Росія підтягує резерви на Куп'янському, а також на Липецькому і Вовчанському напрямках. Про ситуацію на Харківщині журналістам розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Золочівський напрямок

За словами Синєгубова, Росія може активізувати свої дії на Золочівському напрямку, тому влада уважно стежить за ситуацією.

По Золочівському напрямку у нас є певні занепокоєння. Росіяни можуть активізувати свої дії і на тому напрямку, слідкуємо за їхньою поведінкою. Будемо вживати всіх заходів щодо, зокрема, евакуації населення,

– пояснив голова ОВА.

Липецький і Вовчанськ напрямки

На Липецькому і Вовчанському напрямках ворог підтягує ресурси та резерви, щоб утримувати наступальний темп. У Вовчанську продовжуються вуличні бої.

Куп'янський напрямок

На Куп'янському напрямку противник постійно підтягує резерви, щоб зберегти потенціал.

Богодухівський напрямок

Олег Синєгубов повідомив, що влада слідкує за ситуацією на Богодухівському напрямку.

Із низки населених пунктів раніше була оголошена евакуація. Плануємо посилювати роботу на цьому напрямку,

– додав він.

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