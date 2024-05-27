Тоді окупантам під час штурмів українських позицій вдалося прорвати перший ешелон оборони та захопити декілька населених пунктів Харківської області.
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ДБР перевіряє рівень забезпечення ЗСУ та зведення фортифікаційних споруд
У межах досудового розслідування ДБР перевіряє рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ, будівництво фортифікаційних споруд та взаємодію між військовими. Також Бюро перевіряє дії керівництва Харківщини "у ході наступальних дій противника, до та після них". Окрім цього, слідчі досліджують можливі факти безпідставного залишення позицій деякими українськими підрозділами.
"Зважаючи на резонансність провадження, до розслідування залучені кращі слідчі та керівництво Головного слідчого управління ДБР, відбувається щільна взаємодія з оперативними підрозділами СБУ. А також — повна комунікація і підтримка з боку Генерального штабу ЗСУ, ОТУ "Харків" та ОСУВ "Хортиця", – запевняють у ДБР.
Слідство вже встановило похвилинний розвиток подій. Наразі ведеться низка важливих експертиз.
Попередня кваліфікація – самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби,
– пишуть у ДБР.
Там також додали, що всі процесуальні дії проводяться "з урахуванням реальної обстановки у місцях дислокацій підрозділів та без шкоди для виконання ними бойових завдань".
Ситуація на Харківщині: останні новини
- До неділі, 26 травня, ситуація на Харківщині стабілізувалася. Українській армії вдалося зупинити російський наступ.
- Втім, нарощення російських сил на кордоні з Україною триває. А травневий наступ на Харківщину військово-політичний оглядач Олександр Коваленко називає "першим етапом".
- Також стало відомо, що до наступу на Харківському напрямку росіяни залучили ув'язнених, військових з Куп'янського напрямку, африканський корпус з колишніх вагнерівців та кадирівців.
- Окрім того, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що Росія може піти у наступ на Харківщину з боку Сумської області. Зокрема, він повідомив, що під час останнього наступу ворожі війська також мали б заходити по Золочівській громаді, і наразі влада пропрацьовує такий варіант наступу росіян.