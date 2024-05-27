Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що росіяни мають можливість методично просуватися. Він зауважив, що наступ на Харківщині окупанти розпочали швидше ніж планували, аби зменшити кількість жертв серед своїх військових, адже побоювались постачань західних боєприпасів Україні.

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Чи має успіх наступ Росії

Ступак зазначив, що росіяни окупували 170 квадратних кілометрів північної частини Харківської області. Це значна частина території України.

Якщо росіяни почнуть будувати окопи, то це означатиме, на жаль, що ми втрачаємо ці території й нам доведеться їх потім звільняти з великими втратами серед наших військовослужбовців та техніки,

– сказав він.

Є інформація, що на півночі Сумської області росіяни також мають намір розпочати новий наступ.

"Неприємна тенденція, якщо там дії ворога будуть схожими на Харківський наступ і ворог захопить стільки ж територій, то знову будуть неприйнятні втрати не лише територій, але й особового складу", – висловився він.

Які плани у ворога

Російські війська збирають нове угруповання неподалік від Харківської області. Те, що відбувається там може бути лиш першою хвилею наступу на північному фронті.

Ситуація на Харківському напрямку: дивіться на карті

Ми не знаємо чи буде це саме наступ на Харків, чи на Сумську область – усе залежить від російського командування. Вони будують плани відповідно до того, що відбуватиметься в Україні. Є багато чинників, на підставі яких вони планують наступ в тій чи іншій частині України,

– підкреслив Іван Ступак.

Він наголосив, що загроза нових наступів є, але поки невідомо скільки ворог застосує особового складу та техніки. Варто готуватись до будь-чого.

Що відбувається на Харківщині