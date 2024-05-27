Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что россияне имеют возможность методично продвигаться. Он отметил, что наступление на Харьковщине оккупанты начали быстрее чем планировали, чтобы уменьшить количество жертв среди своих военных, ведь опасались поставок западных боеприпасов Украине.

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Имеет ли успех наступление России

Ступак отметил, что россияне оккупировали 170 квадратных километров северной части Харьковской области. Это значительная часть территории Украины.

Если россияне начнут строить окопы, то это будет означать, к сожалению, что мы теряем эти территории и нам придется их потом освобождать с большими потерями среди наших военнослужащих и техники,

– сказал он.

Есть информация, что на севере Сумской области россияне также намерены начать новое наступление.

"Неприятная тенденция, если там действия врага будут похожими на Харьковское наступление и враг захватит столько же территорий, то снова будут неприемлемые потери не только территорий, но и личного состава", – высказался он.

Какие планы у врага

Российские войска собирают новую группировку неподалеку от Харьковской области. То, что происходит там может быть лишь первой волной наступления на северном фронте.

Ситуация на Харьковском направлении: смотрите на карте

Мы не знаем будет ли это именно наступление на Харьков, или на Сумскую область – все зависит от российского командования. Они строят планы в соответствии с тем, что будет происходить в Украине. Есть много факторов, на основании которых они планируют наступление в той или иной части Украины,

– подчеркнул Иван Ступак.

Он отметил, что угроза новых наступлений есть, но пока неизвестно сколько враг применит личного состава и техники. Стоит готовиться к чему-либо.

Что происходит на Харьковщине