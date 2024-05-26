О боях на Харьковщине рассказал комбриг 92 отдельной штурмовой бригады им. Кошевого атамана Ивана Сирко полковник Павел Федосенко.
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Наступление на Харьковщину
Против ВСУ на Харьковщине воюют бывшие заключенные – подразделение "ШтормѴ", а также 13 танковый полк, который ранее был на Купянском направлении, и 11 механизированный полк.
По словам Павла Федосенко, в основном на Харьковском направлении воюют мобилизованные оккупанты, которыми руководят кадровые офицеры.
Как и в начале полномасштабного вторжения, сейчас враг не жалеет ресурсов. Это заметно. Прежде всего не жалеет человеческих ресурсов. Пытается накатами продвигаться вперед, используя огромное количество личного состава, – идут штурмовые группы одна за другой. А в ответ летит немалое количество наших БпЛА,
– рассказал комбриг.
Федосенко объяснил, что именно это отличает наступление России в феврале 2022 года от нынешнего наступления на Харьковщине. По его словам, в начале вторжения, "птичек" практически не было, а сейчас украинские военные имеют чем ответить. Именно с помощью FPV-дронов ВСУ наносят ощутимый ущерб противнику.
Какая сейчас ситуация на Харьковском направлении
- В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты не оставляют попыток продвинуться в Харьковской области. Проводили штурмовые действия от Мурома в сторону Старицы. Еще два боевых столкновения продолжаются в районах Волчанска и села Липцы. А общее количество боев на направлении по состоянию на 16:00 26 мая составляет 11.
- Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что Силы обороны отразили угрозу вражеского прорыва на Харьковском направлении. Российские захватчики пытались прорваться на участке Стрелечья – Глубокое.
- В британской разведке заявили, что ВСУ удалось стабилизировать наступление оккупантов на Харьковском направлении. Украинское сопротивление сдержало российский импульс. Россияне не оставляют попыток атаковать Волчанск, однако Силам обороны удается отражать большинство атак.