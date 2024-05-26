Про бої на Харківщині розповів комбриг 92 окремої штурмової бригади ім. Кошового отамана Івана Сірка полковник Павло Федосенко.
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Наступ на Харківщину
Проти ЗСУ на Харківщині воюють колишні ув’язнені – підрозділ "ШтормV", а також 13 танковий полк, який раніше був на Куп’янському напрямку, та 11 механізований полк.
За словами Павла Федосенка, в основному на Харківському напрямку воюють мобілізовані окупанти, якими керують кадрові офіцери.
Як і на початку повномасштабного вторгнення, нині ворог не жаліє ресурсів. Це помітно. Насамперед не жаліє людських ресурсів. Намагається накатами просуватися вперед, використовуючи величезну кількість особового складу, – йдуть штурмові групи одна за одною. А у відповідь летить чимала кількість наших БпЛА,
– розповів комбриг.
Федосенко пояснив, що саме це відрізняє наступ Росії у лютому 2022 року від нинішнього наступу на Харківщині. За його словами, на початку вторгнення, "пташок" практично не було, а зараз українські військові мають чим відповісти. Саме за допомогою FPV-дронів ЗСУ завдають відчутної шкоди противнику.
Яка зараз ситуація на Харківському напрямку
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти не полишають спроб просунутися в Харківській області. Проводили штурмові дії від Мурома в бік Стариці. Ще два бойових зіткнення тривають в районах Вовчанська і села Липці. А загальна кількість боїв на напрямку станом на 16:00 26 травня становить 11.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що Сили оборони відбили загрозу ворожого прориву на Харківському напрямку. Російські загарбники намагалися прорватися на ділянці Стрілеча – Глибоке.
- У британській розвідці заявили, що ЗСУ вдалося стабілізувати наступ окупантів на Харківському напрямку. Український опір стримав російський імпульс. Росіяни не полишають спроб атакувати Вовчанськ, проте Силам оборони вдається відбивати більшість атак.