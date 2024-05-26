Про бої на Харківщині розповів комбриг 92 окремої штурмової бригади ім. Кошового отамана Івана Сірка полковник Павло Федосенко.

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Наступ на Харківщину

Проти ЗСУ на Харківщині воюють колишні ув’язнені – підрозділ "ШтормV", а також 13 танковий полк, який раніше був на Куп’янському напрямку, та 11 механізований полк.

За словами Павла Федосенка, в основному на Харківському напрямку воюють мобілізовані окупанти, якими керують кадрові офіцери.

Як і на початку повномасштабного вторгнення, нині ворог не жаліє ресурсів. Це помітно. Насамперед не жаліє людських ресурсів. Намагається накатами просуватися вперед, використовуючи величезну кількість особового складу, – йдуть штурмові групи одна за одною. А у відповідь летить чимала кількість наших БпЛА,

– розповів комбриг.

Федосенко пояснив, що саме це відрізняє наступ Росії у лютому 2022 року від нинішнього наступу на Харківщині. За його словами, на початку вторгнення, "пташок" практично не було, а зараз українські військові мають чим відповісти. Саме за допомогою FPV-дронів ЗСУ завдають відчутної шкоди противнику.

Яка зараз ситуація на Харківському напрямку