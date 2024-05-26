Россияне не оставляют попыток атаковать Волчанск, однако Силам обороны удается отражать большинство атак. Им удалось остановить продвижение врага.

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Ситуация в Харьковской области

Согласно данным Минобороны Британии, по состоянию на сейчас россияне, вероятно контролируют село Бугруватка на севере Харьковской области. Они стремятся установить контроль над соседней переправой через реку Северский Донец. Это угрожает флангу и тылу украинских сил, стоящих на обороне Волчанска. Кроме этого, Россия проводит штурмы в направлении села Липцы – однако у них ничего не получается.

По словам Владимира Путина, российские войска якобы хотят создать "буферную зону" на севере Харьковской области. Однако по мнению Минобороны Великобритании, успеха они не имеют.

Северный харьковский фронт, вероятно, стабилизировался, а российский территориальный контроль фрагментирован и не объединен. Успех России на этой оси будет ограниченным в течение следующей недели, поскольку начальный импульс России был сдержан украинским сопротивлением,

– сообщает разведка.

Ситуация в Харьковской области