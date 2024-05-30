Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Росія мала намір розпочати стратегічний наступ, зібравши до 50 тисяч військових та чималу кількість техніки. Ворог планував рухатись вглиб Харківщини, щоб мати перспективний плацдарм для обстрілу Харкова і захоплення цього міста.

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Плани росіян на Харківщині

Ворог, за словами Маломужа, мав намір створити напівоточення Харкова, захопивши населені пункти довкола. Метою був обстріл міста, щоб створити передумови для виїзду харків'ян та руйнувати інфраструктуру.

Таким чином росіяни хотіли нейтралізувати центр військово-промислового комплексу та концентрації основних сил та засобів наших військ у регіоні. Їм цього не вдалося, бо поспішали, через побоювання постачання Україні боєприпасів західного і радянського виробництва,

– сказав він.

Партнери України повідомили, що пришвидшать процедуру постачання боєприпасів, тому окупанти рушили на Вовчанськ та Липці передчасно. Там розвивається наступ тактичного рівня.

Яка ситуація на Харківщині: дивіться на карті

Лінії оборони ЗСУ

На думку Миколи Маломужа, Збройним Силам України не вдалось втримати першу лінію оборони через те, що вона не була достатньо потужною. Однак на другій та третій лініях є все для того, щоб давати відсіч російським військовим.

Окупанти зайшли у деякі населені пункти й застрягли там через те, що ми (ЗСУ – 24 Канал) добре підготували другу лінію оборони й третю, яка ще більш потужна. Сили оборони не лише стримують ворога, але й почали наносити контрудари,

– зауважив він.

На Харківщині ворог має великі втрати серед особового складу, знищено десятки танків, БТРів, БМП та артилерійських систем.

Протидія ворогу

Українська розвідка, радіолокаційні та космічні засоби фіксують переміщення угрупувань російських сил та готуються до протидії окупантам, щоб зменшити їхні наступальні можливості.

Попри те, що росіяни пройшли першу лінію оборони в окремих секторах, українські військові зупинили їхні атаки й накопичують потужні резерви для нанесення контрударів або знищення російських сил, які ворог може підтягувати для наступу на інших напрямках,

– зазначив генерал.

Він наголосив, що росіяни можуть намагатись здійснювати провокації на Сумщині, однак великих резервів для наступу там у них немає.

Наступ на Харківщину