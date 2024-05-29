У середу, 29 травня, у військовому партизанському русі "Атеш" заявили, що окупанти можуть використовувати строковиків у війні проти України. Власне, через наступ на Харківщині, що розпочався 10 травня і невдовзі провалився.

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Росія залучає строковиків до війни

Як зазначають у партизанському русі, їхній агент у 18-й мотострілецькій дивізії збройних сил Росії проінформував про можливе залучення військових строкової служби до бойових дій.

Усі чули про втрати в дивізії та розуміють, що шансів вижити, беручи участь у війні, практично немає. Повідомляють, що цілі російські роти було знищено під час штурмів Вовчанська,

– пишуть в "Атеш".

Кремлівські бійці, вочевидь, без ентузіазму сприймають факти про втрати російської армії в Харківській області. Тому й одиниці серед військових строкової служби погоджуються укладати контракти зі збройними силами Росії.

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