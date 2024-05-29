Від початку повномасштабного вторгнення війська противника втратили тисячі одиниць різної техніки та зброї. У Генштабі ЗСУ розповіли, як загальні бойові втрати противника.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 505100 (+1300) осіб,
- танків – 7700 (+8);
- бойових броньованих машин – 14891 (+33);
- артилерійських систем – 13066 (+37);
- РСЗВ – 1087 (+2);
- засобів ППО – 815 (+0);
- літаків – 357 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10510 (+28);
- крилатих ракет – 2222 (+0);
- кораблів/катерів – 27 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17796 (+56);
- спеціальної техніки – 2142 (+20).
Втрати ворога на 29 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ