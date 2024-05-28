Увечері 27 травня в окупованому Луганську пролунали сильні вибухи, велику пожежу було добре видно здалеку. Вибухи були такими сильними, що їх почули і в області.

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Про що свідчать знімки

Супутниковий знімок за 28 травня показує сліди великої пожежі, відео якої публікували місцеві телеграм-канали. Місце пожежі розташоване на північ від злітно-посадкової смуги. На знімку цього місця, зробленому 10 травня, можна побачити частини радіолокаційного комплексу "Небо-М", призначеного для виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів на середніх і великих висотах,

– мовиться в повідомленні "Радіо Свобода".

Що видно на супутникових знімках з Луганська: дивіться відео

Що таке "Небо-М"

Цей комплекс уміє виявляти цілі на середній і великій висоті, здалеку бачить пуски балістики та оперативно оновлює інформацію про швидкісні ракети. "Небо-М" можна швидко розгорнути – за 15 хвилин.

Комплекс новий, 2012 року. Він також виявляє малопомітні цілі. У секторному режимі комплекс здатний відстежувати до 20 цілей на відстані до 1800 кілометрів і на висотах до 1200 кілометрів.

Комплекс складається з трьох великогабаритних радіолокаційних модулів: метрового, дециметрового та сантиметрового діапазонів. Радіолокаційні модулі виконані як багатофункціональні трикоординатні РЛС з активними фазованими антенними решітками на твердотільних елементах.

"При цьому кожна модель розміщена на окремому автомобільному шасі високої прохідності, оснащеному автономним генератором. Це дозволяє у деяких випадках працювати безпосередньо під час здійснення маршу", – пишуть аналітики.

Коротко про вибухи в Луганську 27 травня

"Салютували в районі інфраструктурних об'єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, що поряд", – написав глава Луганської ОВА Артем Лисогор.

На території Луганського авіаційного ремонтного заводу від початку повномасштабної війни базувалися ворожі сили – зокрема, гелікоптери. А торік у жовтні туди вже влучали.

Аеропорт є логістичним хабом ворога. Там літаки можуть приземлятися, довантажуватися або повертатися туди після скидання авіабомб. Звісно ж, такі місця треба вибивати.