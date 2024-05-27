Кадри пожежі в Луганську публікують місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Вибух в Луганську

Наразі невідомо, що саме стало ціллю удару по окупованому Луганську 27 травня. Водночас можна побачити, що "приліт" спричинив масштабну пожежу, яка потрапила на відео місцевих жителів.

Жителі Луганська публікують кадри наслідків влучання: дивіться відео

За повідомленнями очевидців, вибухи було чутно всьому місту.

Наразі в Луганську палає вогонь, а дим піднімається над містом: місцеві публікують відео

Зверніть увагу! Оперативно про вибухи читайте в нашому телеграмі.

Цікаво, що місцеві ЗМІ повідомляли, що вибухи чули аж у Станиці Луганській. Тим часом росіяни очікувано звітують нібито про роботу ППО.