Агенти "Атеш" повідомили, що російські загарбники не можуть забезпечити захист об'єктів у тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях.

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Що відомо про наслідки вибухів у Луганську

Агенти "Атеш" у Свердловську Луганської області повідомляють про значні пошкодження цистерн із пально-мастильними матеріалами внаслідок удару Сил оборони України 20 травня,

– розповіли партизани.

Вони пояснили, що окупанти після прильотів довго намагались збити уявні дрони.

Проте, за даними "Атеш", росіяни перекинули багато засобів ППО у Крим та на Луганщині активно працюють партизани. Тож у ворогів все частіше трапляються удари по живій силі та їх логістиці у Луганській та Донецькій областях.

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