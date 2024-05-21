Агенти "Атеш" повідомили, що російські загарбники не можуть забезпечити захист об'єктів у тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях.
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Що відомо про наслідки вибухів у Луганську
Агенти "Атеш" у Свердловську Луганської області повідомляють про значні пошкодження цистерн із пально-мастильними матеріалами внаслідок удару Сил оборони України 20 травня,
– розповіли партизани.
Вони пояснили, що окупанти після прильотів довго намагались збити уявні дрони.
Проте, за даними "Атеш", росіяни перекинули багато засобів ППО у Крим та на Луганщині активно працюють партизани. Тож у ворогів все частіше трапляються удари по живій силі та їх логістиці у Луганській та Донецькій областях.
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Росіянам прилетіло по базі на Луганщині
- Надвечір 20 травня росіянам прилетіло по містах Довжанськ й Ровеньки Луганської області. Там були потужні вибухи, які російські пропагандисти визнали.
- За даними так званого "глави" Луганщини Пасічника, там 8 поранених. Проте росЗМІ писали про 3 загиблих та 4 поранених у Довжанську.
- В Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" 24 Каналу підтвердили удар по окупованому Довжанську. Проте не уточнили деталі та наслідки.
- Перед цим вранці 21 травня вибухи в росіян лунали у будівлі академії внутрішніх справ, де базувалися ворожі солдати. Припускали, що там був командний пункт угрупування військ "Південь", а в момент прильоту – тривала нарада за участю командувача військ Південного військового округу генерал-полковника Геннадія Анашкіна, який зазнав поранення. Детальніше про потужні наслідки для росіян читайте за посиланням.