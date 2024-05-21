Агенты "Атеш" сообщили, что российские захватчики не могут обеспечить защиту объектов во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях.
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Что известно о последствиях взрывов в Луганске
Агенты "Атеш" в Свердловске Луганской области сообщают о значительных повреждениях цистерн с горюче-смазочными материалами в результате удара Сил обороны Украины 20 мая,
– рассказали партизаны.
Они объяснили, что оккупанты после прилетов долго пытались сбить мнимые дроны.
Однако, по данным "Атеш", россияне перебросили много средств ПВО в Крым и в Луганской области активно работают партизаны. Поэтому у врагов все чаще случаются удары по живой силе и их логистике в Луганской и Донецкой областях.
Громко было россиянам под Луганском: смотрите видео
Россиянам прилетело по базе на Луганщине
- К вечеру 20 мая россиянам прилетело по городам Должанск и Ровеньки Луганской области. Там были мощные взрывы, которые российские пропагандисты признали.
- По данным так называемого "главы" Луганщины Пасечника, там 8 раненых. Однако росСМИ писали о 3 погибших и 4 раненых в Должанске.
- В Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" 24 Каналу подтвердили удар по оккупированному Должанску. Однако не уточнили детали и последствия.
- Перед этим утром 21 мая взрывы у россиян раздавались в здании академии внутренних дел, где базировались вражеские солдаты. Предполагали, что там был командный пункт группировки войск "Юг", а в момент прилета – продолжалось совещание с участием командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Геннадия Анашкина, который получил ранения. Подробнее о мощных последствиях для россиян читайте по ссылке.