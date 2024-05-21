Агенты "Атеш" сообщили, что российские захватчики не могут обеспечить защиту объектов во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях.

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Что известно о последствиях взрывов в Луганске

Агенты "Атеш" в Свердловске Луганской области сообщают о значительных повреждениях цистерн с горюче-смазочными материалами в результате удара Сил обороны Украины 20 мая,

– рассказали партизаны.

Они объяснили, что оккупанты после прилетов долго пытались сбить мнимые дроны.

Однако, по данным "Атеш", россияне перебросили много средств ПВО в Крым и в Луганской области активно работают партизаны. Поэтому у врагов все чаще случаются удары по живой силе и их логистике в Луганской и Донецкой областях.

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