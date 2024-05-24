Про плани росіян розповіли журналісти Financial Times з посиланням на джерело, близьке до міністерства оборони Росії.
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Нова хвиля мобілізації
У матеріалі йдеться, що Росії може не вистачити військових, якщо керівництво хоче утримувати ініціативу на фронті. Йдеться про набраних в межах мобілізації 2022 року, контрактників, злочинців з російських в’язниць та навіть підозрюваних у кримінальних справах, яких в Росії також почали набирати на війну.
Через це Москві, можливо, незабаром доведеться "вийти за рамки своїх креативних стратегій рекрутингу".
Уряд може продовжувати користуватися цією системою ще деякий час. До кінця цього або на початку наступного року нова хвиля часткової мобілізації стане неминучою,
– сказав співрозмовник видання.
За його словами, значний російський наступ цього літа буде неможливий без чергової хвилі мобілізації.
Російська влада, принаймні зараз, все ще готова пожертвувати деякими оперативними успіхами на фронті, щоб захистити решту суспільства від війни,
– підсумовує джерело FT.
Наступ росіян на Сході: останні новини
- Росіяни тиснуть на Покровському напрямку й кидають всі сили на захоплення Часового Яру. Звідти вони зможуть просунутися одразу до кількох великих міст на Сході. У ворога достатньо КАБів, ФАБів та іншої зброї, якими можна знищити будь-яку фортифікацію.
- Місто Покровськ є важливим логістичним центром. Якщо окупанти зможуть його захопити, то зайдуть у тил одразу декількох міст, де зараз стоять українські військові. Битва за Покровськ може бути ще довшою, ніж за Бахмут.
- Росіяни продовжують свій наступ на півночі Харківщини. Вони зосередилися на містечку Вовчанськ, але повністю загрузли у вуличних боях. Туди ворог перекидає резерви з інших напрямків, щоб продовжувати штурмові дії. У районі Липців перейшов в оборону.