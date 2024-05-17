Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв розповів 24 Каналу, що росіяни докладають зусиль вже понад два роки, бо десятки разів у них все пішло не за планом. Так, вони поставили перед собою ціль до 9 травня захопити невелике містечко Часів Яр, але воно й досі стоїть і ворог його взяти не може.
Дивіться також Добре розуміємо їхні плани: чого домагаються росіяни, посилюючи тиск на різних напрямках
Треба готуватися до посилення атак
Євген Ієвлєв зауважив, що очікується, що протягом найближчого місяця окупанти будуть підтягувати підрозділи і робити все для того, щоб просунутися в напрямку Костянтинівка – Покровськ. Ворог буде намагатися зімкнути кільце, якщо вони прорвуть Часів Яр і будуть рухатися з Очеретиного на Покровському напрямку.
На сьогодні лінія більш-менш стабілізована, проте на війні неможливо зайняти позиції і вважати, що тут більше ніхто не пройде. Це людські життя, й у ворога достатньо такої зброї як КАБи, ФАБи, які при прильоті в бліндажі або будь-які фортифікаційні споруди залишають під собою прірву 3 на 3 метри і глибину 5 метрів. Тому жодна фортифікація проти КАБа там не спрацює,
– підкреслив боєць ЗСУ.
Він додав, що хоч наступ росіян і зупинено, треба готуватися до посилення атак і того, що вони захочуть захопити якомога більше території Донецької області. І все це – щоб підійти до мирних перемовин, які нібито хоче провести Владімір Путін, з сильнішими позиціями.
Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на мапі
"Ми очікуємо ще більшої навали і на Горлівському напрямку, і в напрямку Покровська, і в напрямку змикання кільця, щоб оточити наші угруповання військ", – підсумував Євген Ієвлєв.
Ситуація на Донеччині: останні новини
- Владімір Путін поставив своїм військам конкретне завдання – захопити Костянтинівку, Краматорськ та Слов'янськ. Його цікавить повна окупація Донецької області. Але окупантам поки що не вдається виконати його наказ. Зараз росіяни використовують удари для відвертання уваги, щоб ЗСУ перемістили війська, зняли резерви, й, можливо, відмовилися завдавати ударів на Сході.
- Наразі російські війська найбільше тиснуть на Краматорському та Покровському напрямках Донецької області. Якщо росіянам вдасться захопити Покровськ, вони зможуть зайти у тил одразу кількох населених пунктів, а деякі з них опиняться в оточенні.
- Окупантам поки що не вдалося захопити Часів Яр, де вони змогли б сформувати плацдарм для подальшого переходу на штурм Костянтинівки. Для цього їм потрібно зайти у житлову забудову в один з мікрорайонів Часів Яру та витиснути українські підрозділи за канал "Сіверський Донець – Донбас" біля Іванівського та Кліщіївки – Андріївки, де бойові дії взагалі не стихають.
- Загалом окупанти намагаються обійти Часовий Яр. Зверху йдуть атаки через населений пункт Богданівське. Знизу – через Іванівське. Мета окупантів – перерізати логістичні шляхи до Часового Яру, але поки що суттєвих успіхів у них немає.