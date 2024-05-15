Генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що саме Сумщина стала другим сектором завдання ударів по прикордонню. Але Україна добре володіла ситуацією.

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Росія боїться контрударів на Сході

Українські військові знали про угруповання, яке сформував ворог. У нього немає великих резервів для наступу на Сумщину, втім очільник ГУР Кирило Будан говорив, що окупанти справді можуть готуватися завдавати ударів. Вони розмістили свої мінометні та ракетні системи, артилерію, підготувалися бити КАБами.

Все це для того, щоб частково відтягувати наші війська й тероризувати місцеве населення – це двояке завдання. Також росіяни можуть проводити провокаційні, диверсійні атаки на кордоні – це ті можливості, що є у них на Сумщині,

– розповів Микола Маломуж.

Окупанти зрозуміли, що Україна підготувала резерви для завдання ударів на Сході, зокрема біля Часового Яру, в напрямку Краматорська, Покровська, а також на Півдні. Були підготовлені резерви для ротацій, заміни бійців, для завдання контрударів. Тому ворог передбачав, що у такому випадку у нього не буде перспектив на Сході.

Удари для відволікання

Владімір Путін поставив конкретне завдання – захопити великі міста Донеччини: Костянтинівку, Краматорськ, Слов'янськ. Його цікавить повна окупація Донецької, Луганської та частково Запорізької областей. Окупантам не вдавалося виконати наказ, тому й був замінений глава міноборони Сєргєй Шойгу. Після цього російському диктатору запропонували альтернативні варіанти.

Це удари для відвертання уваги, щоб ми перемістили війська, зняли резерви, й, можливо, відмовилися завдавати ударів на Сході. Також це можливість для росіян показати, що вони мають хоч якісь успіхи, бо Часів Яр так і не захоплений.

Тепер вони "взяли" два – три села (на Харківщині – 24 Канал) і це вже "велика" перемога. Про це вже написали всі російські ЗМІ, уже три дні в їхніх інтернет-ресурсах гримлять про "перемогу",

– зауважив генерал армії у відставці.

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Путін обрав нову інформаційну стратегію

Перед поїздкою у Китай російський диктатор хоче показати, що буцімто має потужні можливості для наступу й захопить нові території, тому зараз нібито треба погодитися на переговори з Росією.

Довідково! Владімір Путін 15 – 16 травня перебуватиме у Пекіні, де зустрінеться з президентом Китаю. Напередодні Сі Цзіньпін здійснив робоче турне у Європу. Він відвідав Францію, Угорщину та Сербію.

"Путін переконуватиме Сі Цзіньпіна підтримати "формулу Москви", але під прикриттям Китаю. Зафіксувати реалії окупованої території, сформувати модель припинення вогню та домовитися про фейковий мир – така сьогодні позиція Путіна", – підкреслив Микола Маломуж.

Перед тим лідер Китаю був у Європі та США, й зокрема говорив про стратегію ядерної безпеки, недопущення глобальної війни, тому зараз Сі Цзіньпін буде зорієнтований на своїй глобальній ролі у світі. Відтак Путін хоче піднести йому нову маніпулятивну формулу з новими захопленими територіями.

Саме тому він так поспішав завдати ударів, планував зайти на Суми, але йому сказали, що там буде повний провал. Тому Путін зосередився на Харківщині, але його візит у Китай ознаменується повними провалами на фронті. Хоча тиск на Сі Цзіньпіна точно буде,

– підсумував генерал армії у відставці.

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