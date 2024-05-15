Генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что именно Сумщина стала вторым сектором нанесения ударов по пограничье. Но Украина хорошо владела ситуацией.

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Россия боится контрударов на Востоке

Украинские военные знали о группировке, которую сформировал враг. У него нет больших резервов для наступления на Сумщину, впрочем глава ГУР Кирилл Будан говорил, что оккупанты действительно могут готовиться наносить удары. Они разместили свои минометные и ракетные системы, артиллерию, подготовились бить КАБами.

Все это для того, чтобы частично оттягивать наши войска и терроризировать местное население – это двоякая задача. Также россияне могут проводить провокационные, диверсионные атаки на границе – это те возможности, что есть у них на Сумщине,

– рассказал Николай Маломуж.

Оккупанты поняли, что Украина подготовила резервы для нанесения ударов на Востоке, в частности возле Часового Яра, в направлении Краматорска, Покровска, а также на Юге. Были подготовлены резервы для ротаций, замены бойцов, для нанесения контрударов. Поэтому враг предусматривал, что в таком случае у него не будет перспектив на Востоке.

Удары для отвлечения внимания

Владимир Путин поставил конкретную задачу – захватить крупные города Донецкой области: Константиновку, Краматорск, Славянск. Его интересует полная оккупация Донецкой, Луганской и частично Запорожской областей. Оккупантам не удавалось выполнить приказ, поэтому и был заменен глава минобороны Сергей Шойгу. После этого российскому диктатору предложили альтернативные варианты.

Это удары для отвлечения внимания, чтобы мы переместили войска, сняли резервы, и, возможно, отказались наносить удары на Востоке. Также это возможность для россиян показать, что они имеют хоть какие-то успехи, потому что Часов Яр так и не захвачен.

Теперь они "взяли" два – три села (на Харьковщине – 24 Канал) и это уже "большая" победа. Об этом уже написали все российские СМИ, уже три дня в их интернет-ресурсах гремят о "победе",

– отметил генерал армии в отставке.

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Путин выбрал новую информационную стратегию

Перед поездкой в Китай российский диктатор хочет показать, что якобы имеет мощные возможности для наступления и захватит новые территории, поэтому сейчас якобы надо согласиться на переговоры с Россией.

Справочно! Владимир Путин 15 – 16 мая будет находиться в Пекине, где встретится с президентом Китая. Накануне Си Цзиньпин совершил рабочее турне в Европу. Он посетил Францию, Венгрию и Сербию.

"Путин будет убеждать Си Цзиньпина поддержать "формулу Москвы", но под прикрытием Китая. Зафиксировать реалии оккупированной территории, сформировать модель прекращения огня и договориться о фейковом мире – такая сегодня позиция Путина", – подчеркнул Николай Маломуж.

Перед тем лидер Китая был в Европе и США, и в частности говорил о стратегии ядерной безопасности, недопущения глобальной войны, поэтому сейчас Си Цзиньпин будет сориентирован на своей глобальной роли в мире. Итак Путин хочет преподнести ему новую манипулятивную формулу с новыми захваченными территориями.

Именно поэтому он так спешил нанести удары, планировал зайти на Сумы, но ему сказали, что там будет полный провал. Поэтому Путин сосредоточился на Харьковщине, но его визит в Китай ознаменуется полными провалами на фронте. Хотя давление на Си Цзиньпина точно будет,

– подытожил генерал армии в отставке.

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