На опубликованном видео слышны звуки выстрелов. Главный патрульный Волчанского отдела полиции Алексей Харьковский рассказал, что оккупанты занимают позиции на улицах города, пишет 24 Канал.
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Что происходит в Волчанске
Правоохранитель рассказал, что полиция по состоянию на 15 мая 2024 года находится в городе и помогает местным людям эвакуироваться.
Продолжаются активные бои. Мы эвакуируем людей, всем помогаем. Ситуация в Волчанске – крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города. Поэтому, люди, пожалуйста, эвакуируйтесь. Мы всем помогаем,
– сказал патрульный.
Что рассказал Алексей Харьковский о ситуации в Волчанске: смотрите видео
Алексей Харьковский перед этим рассказывал в эфире телемарафона, что российские захватчики по состоянию на 15 мая занимают позиции на крайних улицах северной окраины Волчанска. Также враги разрушили город управляемыми авиационными бомбами (КАБами) и артиллерией.
Правоохранитель объяснил, что дома, даже если уцелели, то остались без окон и крыши. То есть там разбито почти 80 – 85% города
Последние новости о ситуации в Волчанске
- Вечером 14 мая Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные переместились на более выгодные позиции на отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска. К таким действиям ВСУ прибегли в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, чтобы сохранить жизнь наших военнослужащих и избежать потерь.
- Уже 15 мая председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал, что Волчанск находится под угрозой оккупации, ведь там уже продолжаются уличные бои.
- В ISW объясняли, что Россия хочет захватить Волчанск, чтобы надавить на оперативный тыл украинских сил на Купянском направлении и заставить их перебросить войска. Кроме того, россияне могли предположить, что плацдарм в городе позволит российским войскам начать наступательные операции в направлении Великого Бурлука, что является заметным населенным пунктом в тылу украинской группировки на Купянском направлении.