Боец ВСУ Евгений Иевлев рассказал 24 Каналу, что россияне прилагают усилия уже более двух лет, потому что десятки раз у них все пошло не по плану. Так, они поставили перед собой цель до 9 мая захватить небольшой городок Часов Яр, но он до сих пор стоит и враг его взять не может.

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Надо готовиться к усилению атак

Евгений Иевлев отметил, что ожидается, что в течение ближайшего месяца оккупанты будут подтягивать подразделения и делать все для того, чтобы продвинуться в направлении Константиновка – Покровск. Враг будет пытаться сомкнуть кольцо, если они прорвут Часов Яр и будут двигаться с Очеретино на Покровском направлении.

На сегодня линия более-менее стабилизирована, однако на войне невозможно занять позиции и считать, что здесь больше никто не пройдет. Это человеческие жизни, и у врага достаточно такого оружия как КАБы, ФАБы, которые при прилете в блиндажи или любые фортификационные сооружения оставляют под собой пропасть 3 на 3 метра и глубину 5 метров. Поэтому ни одна фортификация против КАБа там не сработает,

– подчеркнул боец ВСУ.

Он добавил, что хоть наступление россиян и остановлено, надо готовиться к усилению атак и тому, что они захотят захватить как можно больше территории Донецкой области. И все это – чтобы подойти к мирным переговорам, которые якобы хочет провести Владимир Путин, с более сильными позициями.

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"Мы ожидаем еще большего нашествия и на Горловском направлении, и в направлении Покровска, и в направлении смыкания кольца, чтобы окружить наши группировки войск", – подытожил Евгений Иевлев.

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