Однако эти направления – не основные для россиян. Роман Свитан, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт, рассказал 24 Каналу, что их приоритет – продвинуться на Востоке. У них есть планы относительно дальнейших действий на этом участке фронта.
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Главная задача врага
Именно на этом направлении фронта враг сосредоточил основные резервы.
Несколько механизированных бригад россиян расположены в районе Донецка. В планах оккупантов сначала прорвать нашу оборону, а затем выйти на оперативный простор,
– отметил военный эксперт.
Пока россияне держат свои резервы в районе Донецка, а не вблизи Днепра или Харькова, основной удар, по его мнению, предполагается именно на том участке фронта.
В то же время если россияне начнут перебрасывать механизированные бригады в район Харькова, Херсона или Работино, тогда станет понятно, что именно там они планируют нанести мощный удар.
Поэтому сейчас задача россиян – растянуть украинские войска по линии фронта, чтобы мы перебрасывали резервы, снимали несколько бригад с Покровского направления и попытались закрыть брешь в Харькове, Работино или Сумах. Чем шире наши войска растянутся по фронту, тем лучше будет россиянам,
– объяснил полковник ВСУ.
Украинское военное руководство это хорошо понимает, отметил Роман Свитан, и поэтому удерживает достаточное количество войск на основном направлении. Столько, чтобы оно соответствовало количеству резервов россиян, которые они сосредоточили для того, чтобы попытаться прорваться на оперативный простор.
Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте
Ситуация на фронте: актуальное
- За последние сутки, по состоянию на 15 мая, на Харьковском направлении возросла численность атак врага до 18. Россияне пытались осуществлять штурмы вблизи населенных пунктов Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Липцы, Борисовка – Нескучное, Шебекино (территория России) – Волчанск.
- Также в районах Лукьянцев и Волчанска украинские силы из-за мощного огневого воздействия врага совершили маневр и переместились на более выгодные позиции.
- Кроме того, на Покровском направлении украинские бойцы остановили 61 атаку оккупантов вблизи Александрополя, Калинового, Новоалександровки, Соколя, Уманского, Нетайловки, Евгеновки Новоселовки Первой Донецкой области.
- В то же время на Ореховском направлении ВСУ отбили 4 атаки россияне около Работино.
- Ранее представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, на каких направлениях больше всего атакует противник. Речь идет о Харьковском, Краматорском и Покровском. По его словам, на одних направлениях враг получил "частичный успех", на других – ВСУ не дают врагу продвинуться и "улучшают свое тактическое положение".