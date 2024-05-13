Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины – Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что на Ореховском направлении россияне существенно увеличили количество штурмов, передает 24 Канал.

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Россияне усилили усилия на Ореховском направлении

Плетенчук отметил, что в этот день на Херсонской области снова были обстрелы КАБами, однако не произошло за прошедшие сутки штурмов на Крынки.

Это может быть связано с усилением давления на Ореховском направлении. Там вчера было 19 штурмов только на Старомайорском и на Работино. Однако враг должен был откатиться с потерями, никакого успеха нет,

– подчеркнул он.

Спикер отметил, что линия фронта на Ореховском направлении держится, а ситуация в принципе остается достаточно сложной, однако контролируемой.

Кроме того, Плетенчук сказал, что украинские военные видят, что российские захватчики сконцентрировались именно на Ореховском направлении, ведь обычно были бои наступательные как на Ореховском, так и на Херсонском направлениях, а сейчас они усилили свои действия именно на Ореховском. Поэтому количество штурмов существенно увеличилось, но результат тот же – без успеха для врага.

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