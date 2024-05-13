Про це в етері телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України – Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що на Оріхівському напрямку росіяни суттєво збільшили кількість штурмів, передає 24 Канал.

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Росіяни посилили зусилля на Оріхівському напрямку

Плетенчук зазначив, що цього дня на Херсонщині знову були обстріли КАБами, проте не відбулося минулої доби штурмів на Кринки.

Це може бути пов'язано з посиленням тиску на Оріхівському напрямку. Там вчора було 19 штурмів тільки на Старомайорське і на Роботине. Проте ворог мав відкотитися з втратами, ніякого успіху немає,

– наголосив він.

Речник зауважив, що лінія фронту на Оріхівському напрямку тримається, а ситуація в принципі лишається досить складною, проте контрольованою.

Крім того, Плетенчук сказав, що українські військові бачать, що російські загарбники сконцентрувалися саме на Оріхівському напрямку, адже зазвичай були бої наступальні як на Оріхівському, так і на Херсонському напрямках, а зараз вони посилили свої дії саме на Оріхівському. Тому кількість штурмів суттєво збільшилася, але результат той самий – без успіху для ворога.

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