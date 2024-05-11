Начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону сказав, що на Півдні наразі немає ознак нового наступу. Про це пише 24 Канал.
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Яка ситуація на південних напрямках
За словами Плетенчука, наступ ворога на Харківщині ніяк не вплинув на ситуацію на південному фронті.
Змін в стані, положенні та характері дій ворога не виявлено, точніше вони відсутні. Так само як відсутні ознаки створення наступальних угрупувань. Якщо там це було очікувано (в Харківській області, – ред.), то на півдні таких ознак немає,
– зазначив він.
Ворог щодня робить спроби штурмів на південних напрямках, однак наразі їхня інтенсивність не змінилася. Загалом, за минулу добу в операційній зоні ОК "Південь" ворог здійснив 14 штурмів, здебільшого у Запорізькій області – Роботине та Старомайорське.
Також ворог здійснював спроби штурмів у Херсонській області, в районі Кринок. Але ситуація залишається стабільною. Вчора був перший день, коли не було зафіксовано бойових зіткнень в районі острова Нестрига,
– додав Плетенчук.
Окупанти продовжують обстрілювати Південь
- За минулу добу у Херсонській області через російську агресію поранень зазнали 4 людини. Натомість 11 травня, згідно з повідомленням ОВА, через російський обстріл у 72-річної жительки села Тягинки вибухова та черепно-мозкова травми, уламкове поранення грудної клітини та контузія. Її госпіталізували в стані середньої важкості.
- Також під ворожим вогнем опинилось Садове. Постраждав чоловік, 82 років, який під час артобстрілу перебував на подвір’ї. Потерпілого з уламковими поранення грудної клітини, стегна та стопи доставили до лікарні.
- Тим часом по Запорізькій області ворог вдарив 380 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Надійшло 24 повідомлення про руйнування житла, однак мирні жителі, на щастя, не постраждали.