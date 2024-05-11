Росіяни б'ють по Україні з літаків. У Сумах чули вибух. Попередньо, по місту вдарили керованою авіабомбою.

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На Одещині було гучно

О 15:53 Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні. Військові заявили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Тоді у низці областей, зокрема Одеській, залунала сирена тривоги.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав бути особливо уважними та спуститися в укриття жителів Одеси та Одеського району.

Вже о 16:10 моніторингові канали повідомили про вибухи в Одесі. Ймовірно, то спрацювала ППО. "Керована авіаційна ракета припинила існування в межах Одеського району", – зазначили у мережі.

Відомо, що окупанти продовжують завдавати ракетних ударів. Близько 16:26 у Кривому Розі теж чули вибухи. Попередньо, ворог атакував ракетою Х-59.