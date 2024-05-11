Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що основною метою війни є певні здобутки. І для росіян це – територіальні досягнення, зниження боєздатності України та демонстрування всім, що воювати та продовжувати війну недоцільно, тому треба поступитися.
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Все зводиться до виборів
Задля того, щоб таке відчуття склалося, окупанти завдають масштабних ударів по українських тилах та ведуть наступальні операції з метою захоплення території. І якщо росіянам треба, може йтися навіть і про сім місяців, і про зиму теж.
Є ключова дата – це вибори президента США, коли дуже багато буде зрозуміло чи не дуже. Важливо також, яким буде склад Конгресу та Сенату, адже там теж відбудуться зміни. І невідомо, якою буде політика США на майбутнє. Тоді ж буде зрозуміло, як США збираються допомагати Україні,
– наголосив Давид Шарп.
На його думку, до виборів президента США для росіян важливо захопити якнайбільше територій і якомога більше розбалансувати українське суспільство й українську оборону. І для цього вони докладатимуть чималих зусиль.
Ефект є
Давид Шарп вважає, що навряд чи у росіян найближчі два місяці буде "вікно можливостей", оскільки боєприпаси та зброя з американського пакета допомоги вже потекли в Україну і мають певний ефект на полі бою. Навіть те, що раніше зберігалося як недоторканний запас на випадок, якщо допомога від США затримається або її взагалі не буде, тепер також використовують.
Але в Росії є накопичені резерви та ініціатива, тож вони намагатимуться максимально досягти своїх цілей – як найбільш амбітної, це захоплення Донецької області,
– підсумував військовий оглядач.
Військова допомога Україні від західних партнерів: що відомо
- У квітні в США після довгої перерви та дебатів ухвалили рішення про допомогу Україні – з американського бюджету на це виділили 61 мільярд доларів. У пакет входять 23 мільярди, щоб поповнити запаси американського озброєння; 13,8 мільярда доларів – на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оборонних послуг; 26 мільйонів доларів – на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, яке надається Україні. Допомогу варто очікувати впродовж кількох місяців.
- Також у пакет допомоги входили далекобійні ракети ATACMS, які США вже передали Україні. За допомогою цих ракет Україна вразила російський аеродром у Криму з відстані близько 165 кілометрів від ліній фронту.
- Італія, яка має 5 систем протиповітряної оборони SAMP/T, може передати одну з них Україні. Припускається, що також можуть передати зенітно-ракетні комплекси Stinger та далекобійні ракети Storm Shadow.
- Франція повідомила, що нібито готується передати Україні далекобійні крилаті ракети SCALP. Наразі їх модернізують та оновлюють, аби ракети надійшли вже з продовженим терміном експлуатації та після проведення регламентних робіт.
- Влітку та восени Данія та Нідерланди передадуть Україні винищувачі F-16. Наразі українські пілоти проходять навчання у Данії, США та інших країнах.