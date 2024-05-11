Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що основною метою війни є певні здобутки. І для росіян це – територіальні досягнення, зниження боєздатності України та демонстрування всім, що воювати та продовжувати війну недоцільно, тому треба поступитися.

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Все зводиться до виборів

Задля того, щоб таке відчуття склалося, окупанти завдають масштабних ударів по українських тилах та ведуть наступальні операції з метою захоплення території. І якщо росіянам треба, може йтися навіть і про сім місяців, і про зиму теж.

Є ключова дата – це вибори президента США, коли дуже багато буде зрозуміло чи не дуже. Важливо також, яким буде склад Конгресу та Сенату, адже там теж відбудуться зміни. І невідомо, якою буде політика США на майбутнє. Тоді ж буде зрозуміло, як США збираються допомагати Україні,

– наголосив Давид Шарп.

На його думку, до виборів президента США для росіян важливо захопити якнайбільше територій і якомога більше розбалансувати українське суспільство й українську оборону. І для цього вони докладатимуть чималих зусиль.

Ефект є

Давид Шарп вважає, що навряд чи у росіян найближчі два місяці буде "вікно можливостей", оскільки боєприпаси та зброя з американського пакета допомоги вже потекли в Україну і мають певний ефект на полі бою. Навіть те, що раніше зберігалося як недоторканний запас на випадок, якщо допомога від США затримається або її взагалі не буде, тепер також використовують.

Але в Росії є накопичені резерви та ініціатива, тож вони намагатимуться максимально досягти своїх цілей – як найбільш амбітної, це захоплення Донецької області,

– підсумував військовий оглядач.

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