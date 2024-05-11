Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что основной целью войны являются определенные достижения. И для россиян это – территориальные достижения, снижение боеспособности Украины и демонстрация всем, что воевать и продолжать войну нецелесообразно, поэтому надо уступить.

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Все сводится к выборам

Для того, чтобы такое ощущение сложилось, оккупанты наносят масштабные удары по украинским тылам и ведут наступательные операции с целью захвата территории. И если россиянам надо, может идти даже и о семи месяцах, и о зиме тоже.

Есть ключевая дата – это выборы президента США, когда очень многое будет понятно или не очень. Важно также, каким будет состав Конгресса и Сената, ведь там тоже произойдут изменения. И неизвестно, какой будет политика США на будущее. Тогда же будет понятно, как США собираются помогать Украине,

– подчеркнул Давид Шарп.

По его мнению, до выборов президента США для россиян важно захватить как можно больше территорий и как можно больше разбалансировать украинское общество и украинскую оборону. И для этого они будут прилагать немалые усилия.

Эффект есть

Давид Шарп считает, что вряд ли у россиян в ближайшие два месяца будет "окно возможностей", поскольку боеприпасы и оружие из американского пакета помощи уже потекли в Украину и имеют определенный эффект на поле боя. Даже то, что ранее хранилось как неприкосновенный запас на случай, если помощь от США задержится или ее вообще не будет, теперь также используют.

Но у России есть накопленные резервы и инициатива, поэтому они будут пытаться максимально достичь своих целей – как наиболее амбициозной, это захват Донецкой области,

– подытожил военный обозреватель.

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