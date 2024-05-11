Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что основной целью войны являются определенные достижения. И для россиян это – территориальные достижения, снижение боеспособности Украины и демонстрация всем, что воевать и продолжать войну нецелесообразно, поэтому надо уступить.
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Все сводится к выборам
Для того, чтобы такое ощущение сложилось, оккупанты наносят масштабные удары по украинским тылам и ведут наступательные операции с целью захвата территории. И если россиянам надо, может идти даже и о семи месяцах, и о зиме тоже.
Есть ключевая дата – это выборы президента США, когда очень многое будет понятно или не очень. Важно также, каким будет состав Конгресса и Сената, ведь там тоже произойдут изменения. И неизвестно, какой будет политика США на будущее. Тогда же будет понятно, как США собираются помогать Украине,
– подчеркнул Давид Шарп.
По его мнению, до выборов президента США для россиян важно захватить как можно больше территорий и как можно больше разбалансировать украинское общество и украинскую оборону. И для этого они будут прилагать немалые усилия.
Эффект есть
Давид Шарп считает, что вряд ли у россиян в ближайшие два месяца будет "окно возможностей", поскольку боеприпасы и оружие из американского пакета помощи уже потекли в Украину и имеют определенный эффект на поле боя. Даже то, что ранее хранилось как неприкосновенный запас на случай, если помощь от США задержится или ее вообще не будет, теперь также используют.
Но у России есть накопленные резервы и инициатива, поэтому они будут пытаться максимально достичь своих целей – как наиболее амбициозной, это захват Донецкой области,
– подытожил военный обозреватель.
Военная помощь Украине от западных партнеров: что известно
- В апреле в США после долгого перерыва и дебатов приняли решение о помощи Украине – из американского бюджета на это выделили 61 миллиард долларов. В пакет входят 23 миллиарда, чтобы пополнить запасы американского вооружения; 13,8 миллиарда долларов – на закупку новейших систем вооружений, оборонных товаров и оборонных услуг; 26 миллионов долларов – на продолжение надзора и подотчетности за помощью и оборудованием, которое предоставляется Украине. Помощь следует ожидать в течение нескольких месяцев.
- Также в пакет помощи входили дальнобойные ракеты ATACMS, которые США уже передали Украине. С помощью этих ракет Украина поразила российский аэродром в Крыму с расстояния около 165 километров от линий фронта.
- Италия, которая имеет 5 систем противовоздушной обороны SAMP/T, может передать одну из них Украине. Предполагается, что также могут передать зенитно-ракетные комплексы Stinger и дальнобойные ракеты Storm Shadow.
- Франция сообщила, что якобы готовится передать Украине дальнобойные крылатые ракеты SCALP. Сейчас их модернизируют и обновляют, чтобы ракеты поступили уже с продленным сроком эксплуатации и после проведения регламентных работ.
- Летом и осенью Дания и Нидерланды передадут Украине истребители F-16. Сейчас украинские пилоты проходят обучение в Дании, США и других странах.