Правительство во главе с Джорджией Мелони решило одобрить девятый межминистерский указ о военной помощи Украине, включая систему противовоздушной обороны SAMP/T.

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Помощь от Италии

Сейчас в Италии есть пять систем SAMP/T, и Рим намерен передать Украине одну из них, которую он одалживал Словакии. Еще часть систем используют для защиты места проведения саммита "Группы семи".

SAMP/T – наземный зенитно-ракетный комплекс, предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей. Такая система имеет дальность обнаружения целей до 80 километров. Она может запускать 8 ракет за 10 секунд.

Издание отмечает, что новый пакет помощи также будет включать артиллерию. Предполагается, что Украине также могут передать зенитно-ракетные комплексы Stinger и дальнобойные ракеты Storm Shadow.

По данным журналистов, против выступает "Лига" Маттео Сальвини, но пакет должен набрать достаточное количество голосов в свою поддержку в парламенте.

Военная помощь для Украины: последние новости

  • Правительство Германии 29 апреля объявило, что передало Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли ракеты для комплексов противовоздушной обороны и боеприпасы для зенитных установок Gepard, что будет способствовать усилению украинской ПВО. Также патроны, мины, гранатометы, маскировочные сетки, дождевики и другое оборудование.
  • Испания передает Украине очередную партию военной помощи, которая состоит из медикаментов, аптечек, боеприпасов 120 миллиметров и 155 миллиметров и ракет к ЗРК Patriot. Кроме того, испанская помощь, которая запланирована на следующие два месяца, включает легкие и тяжелые пулеметы, защищенные логистические машины, боевые машины пехоты, противотанковые средства и гаубицы.
  • США также одобрили пакет военной помощи, к нему будут принадлежать критически важные средства перехвата, больше беспилотников, дополнительные боеприпасы к ЗРК Патриот, систем NASAMS и HIMARS, аппаратуру и системы для противодействия дронам, многоцелевые и противоартиллерийские радары и другое оружие.