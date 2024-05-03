Правительство во главе с Джорджией Мелони решило одобрить девятый межминистерский указ о военной помощи Украине, включая систему противовоздушной обороны SAMP/T.

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Помощь от Италии

Сейчас в Италии есть пять систем SAMP/T, и Рим намерен передать Украине одну из них, которую он одалживал Словакии. Еще часть систем используют для защиты места проведения саммита "Группы семи".

SAMP/T – наземный зенитно-ракетный комплекс, предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей. Такая система имеет дальность обнаружения целей до 80 километров. Она может запускать 8 ракет за 10 секунд.

Издание отмечает, что новый пакет помощи также будет включать артиллерию. Предполагается, что Украине также могут передать зенитно-ракетные комплексы Stinger и дальнобойные ракеты Storm Shadow.

По данным журналистов, против выступает "Лига" Маттео Сальвини, но пакет должен набрать достаточное количество голосов в свою поддержку в парламенте.

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