Правительство во главе с Джорджией Мелони решило одобрить девятый межминистерский указ о военной помощи Украине, включая систему противовоздушной обороны SAMP/T.
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Помощь от Италии
Сейчас в Италии есть пять систем SAMP/T, и Рим намерен передать Украине одну из них, которую он одалживал Словакии. Еще часть систем используют для защиты места проведения саммита "Группы семи".
Издание отмечает, что новый пакет помощи также будет включать артиллерию. Предполагается, что Украине также могут передать зенитно-ракетные комплексы Stinger и дальнобойные ракеты Storm Shadow.
По данным журналистов, против выступает "Лига" Маттео Сальвини, но пакет должен набрать достаточное количество голосов в свою поддержку в парламенте.
Военная помощь для Украины: последние новости
- Правительство Германии 29 апреля объявило, что передало Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли ракеты для комплексов противовоздушной обороны и боеприпасы для зенитных установок Gepard, что будет способствовать усилению украинской ПВО. Также патроны, мины, гранатометы, маскировочные сетки, дождевики и другое оборудование.
- Испания передает Украине очередную партию военной помощи, которая состоит из медикаментов, аптечек, боеприпасов 120 миллиметров и 155 миллиметров и ракет к ЗРК Patriot. Кроме того, испанская помощь, которая запланирована на следующие два месяца, включает легкие и тяжелые пулеметы, защищенные логистические машины, боевые машины пехоты, противотанковые средства и гаубицы.
- США также одобрили пакет военной помощи, к нему будут принадлежать критически важные средства перехвата, больше беспилотников, дополнительные боеприпасы к ЗРК Патриот, систем NASAMS и HIMARS, аппаратуру и системы для противодействия дронам, многоцелевые и противоартиллерийские радары и другое оружие.