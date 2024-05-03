Уряд на чолі з Джорджією Мелоні вирішив схвалити дев'ятий міжміністерський указ про військову допомогу Україні, включно з системою протиповітряної оборони SAMP/T.
Читайте також Не протрималася й 2 місяці: чому Італія відмовилася торгувати з Росією у рублях
Допомога від Італії
Наразі в Італії є п'ять систем SAMP/T, і Рим має намір передати Україні одну з них, яку він позичав Словаччині. Ще частину систем використають для захисту місця проведення саміту "Групи семи".
Видання зазначає, що новий пакет допомоги також включатиме артилерію. Припускається, що Україні також можуть передати зенітно-ракетні комплекси Stinger та далекобійні ракети Storm Shadow.
За даними журналістів, проти виступає "Ліга" Маттео Сальвіні, але пакет має набрати достатню кількість голосів на свою підтримку у парламенті.
Військова допомога для України: останні новини
- Уряд Німеччини 29 квітня оголосив, що передав Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети для комплексів протиповітряної оборони та боєприпаси для зенітних установок Gepard, що сприятиме посиленню української ППО. Також набої, міни, гранатомети, маскувальні сітки, дощовики та інше обладнання.
- Іспанія передає Україні чергову партію військової допомоги, яка складається з медикаментів, аптечок, боєприпасів 120 міліметрів й 155 міліметрів та ракет до ЗРК Patriot. Крім того, іспанська допомога, яка запланована на наступні два місяці, включає легкі та важкі кулемети, захищені логістичні машини, бойові машини піхоти, протитанкові засоби та гаубиці.
- США також схвалили пакет військової допомоги, до нього належатимуть критично важливі засоби перехоплення, більше безпілотників, додаткові боєприпаси до ЗРК Патріот, систем NASAMS та HIMARS, апаратуру та системи для протидії дронам, багатоцільові та протиартилерійські радари та інша зброя.