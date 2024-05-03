Уряд на чолі з Джорджією Мелоні вирішив схвалити дев'ятий міжміністерський указ про військову допомогу Україні, включно з системою протиповітряної оборони SAMP/T.

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Допомога від Італії

Наразі в Італії є п'ять систем SAMP/T, і Рим має намір передати Україні одну з них, яку він позичав Словаччині. Ще частину систем використають для захисту місця проведення саміту "Групи семи".

SAMP/T – наземний зенітно-ракетний комплекс, призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей. Така система має дальність виявлення цілей до 80 кілометрів. Вона може запускати 8 ракет за 10 секунд.

Видання зазначає, що новий пакет допомоги також включатиме артилерію. Припускається, що Україні також можуть передати зенітно-ракетні комплекси Stinger та далекобійні ракети Storm Shadow.

За даними журналістів, проти виступає "Ліга" Маттео Сальвіні, але пакет має набрати достатню кількість голосів на свою підтримку у парламенті.

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