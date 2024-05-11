У розмові з 24 Каналом військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив потенціал країни-агресора захопити українську столицю. До слова, у Сухопутних військах зауважили, що головною проблемою є техніка, а не люди.

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"На це знадобиться декілька років"

На думку Світана, наступ у бік Києва малоймовірний. Швидкість проходження навіть найелітніших та найукомплектованіших боєприпасами частин росіян становить максимум 30 кілометрів на рік. Найкращий результат показав ПВК "Вагнер" – з Попасної до Бахмута.

Це найбільша швидкість після стабілізації фронту. Більшою швидкістю ніхто з росіян ще не рухався,

– зауважив військовий експерт.

За його словами, навіть якщо з цією швидкістю пройти понад 200 кілометрів від кордону на Сумщині до Києва, то на це знадобиться декілька років.

Точно не в цьому житті росіяни дійдуть до Києва,

– запевнив Світан.

Росіяни використовують вікно можливостей

Як зазначив військовий експерт, навряд чи командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк назвав правильну кількість бригад, які готують до наступу Росії.

Це закрита інформація, тож навряд чи він її скаже. Найімовірніше, це було озвучено в режимі ІПСО. Треба це правильно розуміти,

– зазначив Світан.

Звісно, відбувається підготовка бойового складу. Спочатку в режимі резервування, а далі посилення на лінії боєзіткнення. Крім цього, Олександр Павлюк заявив, що найближчі два місяці настане критична фаза війни.

"Те вікно можливостей у два місяці, про яке говорить Павлюк, це поки у нас не з'явиться достатня кількість літаків F-16 – ескадрилья. Вона очікується приблизно через пару місяців, тому росіяни будуть максимально використовувати цей час", – додав військовий експерт.

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