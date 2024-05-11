Россияне бьют по Украине из самолетов. В Сумах слышали взрыв. Предварительно по городу ударили управляемой авиабомбой.

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В Одесской области было громко

В 15:53 Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге. Военные заявили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Тогда в ряде областей, в частности Одесской, раздалась сирена тревоги.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал быть особенно внимательными и спуститься в укрытие жителей Одессы и Одесского района.

Уже в 16:10 мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Одессе. Вероятно, это сработало ПВО. "Управляемая авиационная ракета прекратила существование в пределах Одесского района", - отметили в сети.

Известно, что оккупанты продолжают наносить ракетные удары. Около 16:26 в Кривом Роге тоже слышали взрывы. Предварительно, враг атаковал ракетой Х-59.