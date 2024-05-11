Про це розповів начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Ситуація на Півдні

В операційній зоні ОК "Південь" ворог здійснив 14 штурмів, здебільшого у Запорізькій області – Роботине та Старомайорське.

Змін в стані, положенні та характері дій ворога не виявлено, точніше вони відсутні. Так само як відсутні ознаки створення наступальних угрупувань. Якщо там це було очікувано (на Харківщині, – ред), то на півдні таких ознак немає,

– заявив Плетенчук.

В Силах оборони повідомили, що ворог також здійснював спроби штурмів у Херсонській області, в районі Кринок.

Але ситуація залишається стабільною. Вчора був перший день, коли не було зафіксовано бойових зіткнень в районі острова Нестрига,

– додав Плетенчук.

Що зараз відбувається на Харківщині