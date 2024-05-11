Об этом рассказал начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Ситуация на Юге
В операционной зоне ОК "Юг" враг совершил 14 штурмов, в основном в Запорожской области – Роботино и Старомайорское.
Изменений в состоянии, положении и характере действий врага не обнаружено, точнее они отсутствуют. Так же как отсутствуют признаки создания наступательных группировок. Если там это было ожидаемо (на Харьковщине, – ред), то на юге таких признаков нет,
– заявил Плетенчук.
В Силах обороны сообщили, что враг также осуществлял попытки штурмов в Херсонской области, в районе Крынок.
Но ситуация остается стабильной. Вчера был первый день, когда не было зафиксировано боевых столкновений в районе острова Нестрига,
– добавил Плетенчук.
Что сейчас происходит на Харьковщине
- Около 5 часов 10 мая российские оккупанты попытались прорвать границу в Харьковской области под прикрытием бронетехники. По сообщению военных, часть вражеской колонны уничтожили еще на подходе, а остальным удалось прорваться.
- Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что пока ничего критического не произошло. Попытка наступления российских захватчиков на Харьковщину была прогнозируемой, поэтому наши защитники успели подготовиться. Однако противник еще не привлекал свои основные силы.
- Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что в Харьковской области сейчас продолжаются оборонительные бои. Российские оккупанты применяют пехоту и технику на направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск. Там осуществляются наши контрударные мероприятия.