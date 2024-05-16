Проект "Украинский Свидетель" пообщался с сержантом Сил обороны с позывным "Хоккей" о текущей ситуации в Донецкой области, перспективах российского наступления и вероятной битве за Покровск.

К теме Ситуация стабилизировалась: что происходит на самых горячих точках фронта Донецкой области

Что происходит в Донецкой области, и возможна ли битва за Покровск

Сержант одного из подразделений Сил Обороны Андрей с позывным "Хоккей" воюет на Авдеевском направлении, который после взятия города россиянами получил название "Покровского". Сержант уверен, что скоро нас ждет битва за Покровск и продлится она долго.

Если россияне возьмут Покровск, то зайдут в спину Курахово, Константиновке и Краматорску. В окружении окажется Торецк. Если битва за этот город будет, то она продлится дольше, чем битва за Бахмут, – рассказывает сержант.

На вопрос, есть ли у наших военных время на подготовку, "Хоккей" уверен, что его уже нет. По словам сержанта, военные уже должны делать оборонительные сооружения и постоянно обучать людей, но одного месяца подготовки для бойцов мало, должно быть хотя бы три. Однако наши защитники попытаются это сделать.

Из каких городов надо эвакуировать людей в Донецкой области

После того как россияне взяли Авдеевку, фронт продвинулся. В результате появились "Покровское" и "Кураховское" направления. Андрей объяснил, почему, по его мнению, россиянам удалось прорвать фронт.

"Это произошло из-за ряда факторов, которые находятся вне моей компетенции. Но я знаю, что так называемые "подготовленные позиции", вырытые военно-гражданской администрацией, были прямо посреди поля. Большинство из них – непригодны к пользованию. Солдаты их видели, шли в посадку и закапывались собственноручно", – отметил "Хоккей".

Говоря о предстоящей битве за Покровск, сержант отмечает, что из целого ряда городов уже сейчас надо эвакуировать мирное население. В частности, это такие населенные пункты, как Константиновка, Краматорск, Покровск, Курахово.

В то же время "Хоккей" подчеркнул, что в целом эвакуация касается всех прифронтовых городов. По словам военного пожилых людей и других гражданских там быть не должно.