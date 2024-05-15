Ситуация возле Часового Яра остается напряженной, однако последние несколько дней стабилизировалась. Это 24 Каналу отметил военный эксперт из Израиля Давид Шарп.

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Стабилизация фронта

Давид Шарп предположил, что враг надеется, что эти отвлекающие маневры облегчат ему задачу под Часовым Яром, Очеретино или в направлении Курахово, которые являются приоритетными для захватчиков. Кроме того, оккупанты очень надеются, что вспомогательные наступления также принесут успехи.

Однако мы наблюдали, что в последние дни обстановка в районе Часового Яра и Очеретино, которые являются наиболее напряженными участками, стабилизировалась. Хотя и не перестала быть напряженной. Каких-то серьезных успехов у российской армии нет. Фронт там стабилизировался,

– подчеркнул он.

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