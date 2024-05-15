Ситуация возле Часового Яра остается напряженной, однако последние несколько дней стабилизировалась. Это 24 Каналу отметил военный эксперт из Израиля Давид Шарп.
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Стабилизация фронта
Давид Шарп предположил, что враг надеется, что эти отвлекающие маневры облегчат ему задачу под Часовым Яром, Очеретино или в направлении Курахово, которые являются приоритетными для захватчиков. Кроме того, оккупанты очень надеются, что вспомогательные наступления также принесут успехи.
Однако мы наблюдали, что в последние дни обстановка в районе Часового Яра и Очеретино, которые являются наиболее напряженными участками, стабилизировалась. Хотя и не перестала быть напряженной. Каких-то серьезных успехов у российской армии нет. Фронт там стабилизировался,
– подчеркнул он.
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что ситуация на фронте остается сложной, однако контролируемой. Россия использует свое преимущество в живой силе и технике и, при поддержке авиации, интенсивно атакует позиции наших защитников. Однако украинские воины изо всех сил сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери.
- За прошедшие сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений.
- Захватчики концентрируют свои усилия в Харьковской области, а также на Краматорском и Покровском направлениях Донецкой области.
- Наши воины продолжают наносить российским войскам большие потери в живой силе и технике и эффективно истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения. В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству, 1 средству ПВО, 1 РЛС, 1 складу боеприпасов, 1 ЗРК и 6 районах сосредоточения личного состава врага.