Ситуація біля Часового Яру залишається напруженою, однак останні кілька днів дещо стабілізувалась. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт з Ізраїлю Давид Шарп.
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Стабілізація фронту
Давид Шарп припустив, що ворог має сподівання, що ці відволікаючі маневри полегшать йому завдання під Часовим Яром, Очеретино чи у напрямку Курахового, які є пріоритетними для загарбників. Крім того, окупанти дуже надіються, що допоміжні наступи також принесуть успіхи.
Однак ми спостерігали, що в останні дні обстановка у районі Часового Яру та Очеретиного, які є найбільш напруженими ділянками, стабілізувалась. Хоча й не перестала бути напруженою. Якихось серйозних успіхів у російської армії нема. Фронт там стабілізувався,
– підкреслив він.
Що відбувається на фронті: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що ситуація на фронті залишається складною, однак контрольованою. Росія використовує свою перевагу в живій силі та техніці й, за підтримки авіації, інтенсивно атакує позиції наших захисників. Однак українські воїни щосили стримують натиск окупантів та завдають ворогу максимальних втрат.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень.
- Загарбники концентрують свої зусилля у Харківській області, а також на Краматорському та Покровському напрямках Донецької області.
- Наші воїни продовжують завдавати російським військам великих втрат у живій силі та техніці та ефективно виснажувати ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу, 1 засобу ППО, 1 РЛС, 1 складу боєприпасів, 1 ЗРК та 6 районах зосередження особового складу ворога.