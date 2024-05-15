Ситуація біля Часового Яру залишається напруженою, однак останні кілька днів дещо стабілізувалась. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт з Ізраїлю Давид Шарп.

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Стабілізація фронту

Давид Шарп припустив, що ворог має сподівання, що ці відволікаючі маневри полегшать йому завдання під Часовим Яром, Очеретино чи у напрямку Курахового, які є пріоритетними для загарбників. Крім того, окупанти дуже надіються, що допоміжні наступи також принесуть успіхи.

Однак ми спостерігали, що в останні дні обстановка у районі Часового Яру та Очеретиного, які є найбільш напруженими ділянками, стабілізувалась. Хоча й не перестала бути напруженою. Якихось серйозних успіхів у російської армії нема. Фронт там стабілізувався,

– підкреслив він.

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