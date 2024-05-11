Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что пока нельзя говорить о стабилизации на этом направлении. Там идут тяжелые бои, но враг успеха не имеет.

Смотрите также Каково реальное состояние российской авиации и сможет ли Украина достичь паритета в небе

Какие планы у врага

Как отметил военный, врагу чрезвычайно важно заскочить именно в жилую застройку Часового Яра. При большем количестве живой силы воевать в городской застройке удобно. Поэтому оккупанты вообще не учитывают собственные потери.

На данный момент враг не смог реализовать этот замысел. Если говорить дальше, то следующие месяц-полтора будут самыми сложными на фронте. Но я уверен, что Силы обороны выстоят. Конечно, у врага могут быть определенные тактические успехи. Это – объективная реальность. Но в целом те задачи, которые они себе ставят, им не удастся реализовать. Когда Силы обороны накопят силы и средства, то, я уверен, на ключевых отрезках мы вернем приоритетно важные для нас территории,

– подчеркнул Федоренко.

Сейчас оккупанты пытаются сформировать плацдарм для дальнейшего перехода на штурм Константиновки. Для этого им нужно зайти в жилую застройку в один из микрорайонов Часов Яра и вытеснить украинские подразделения за канал "Северский Донец – Донбасс" возле Ивановского и Клещеевки – Андреевки. Там боевые действия вообще не стихают.

Дальше плацдарм. Потом переход через канал. Затем противник получает выход на агломерацию городов Константиновка, Дружковка, Краматорск. Сейчас противнику не удается эти намерения реализовать. Есть один отрезок. Ивановское. Противнику удалось втянуться в лес. Это произошло две недели назад. Там идут активные бои, но дальнейшего успеха враг не имел,

– рассказал военный.

В общем оккупанты пытаются обойти Часовой Яр. Сверху идут атаки через населенный пункт Богдановское. Снизу – через Ивановское. Цель оккупантов – перерезать логистические пути к Часовому Яру. За последнее время враг также не имел существенных тактических успехов на этих направлениях.

Ситуация на фронте: кратко