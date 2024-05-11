Только за последние сутки ВСУ уничтожили на фронте 1320 единиц личного состава. Однако потери врагов могут быть больше, ведь посчитать их из-за интенсивных боев трудно.

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Какие потери врага на войне в Украине

  • личного состава – ориентировочно 481 030 (+1320) человек;
  • танков – 7 449 (+15);
  • боевых бронированных машин – 14 353 (+40);
  • артиллерийских систем – 12 442 (+55);
  • РСЗВ – 1064 (+2);
  • средства ПВО – 796 (+1);
  • самолетов – 349 (+0);
  • вертолетов – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9868 (+42);
  • крылатые ракеты – 2193 (+1);
  • корабли, катера – 26 (+0);
  • подводные лодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16755 (+64);
  • специальная техника – 2040 (+9).

Потери врага
Потери врага по состоянию на 11 мая 2024 года